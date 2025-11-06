Lückenschluss im Freiburger Radwegnetz! Neuer Radweg auf der Stefan-Maier Straße aufgetaucht.

Lückenschluss im Freiburger Radwegnetz! 200 m neuer Radweg auf der Stefan-Maier Straße in Freiburg Herdern. Lange hat es uns genervt. Uns alle, die tagtäglich mit dem Rad unterwegs sind. Nun ist es soweit. Wenigstens eine von vielen Beschissenen Stellen im Radnetz gefixed.

Für ein sicheres Radfahren, für alle. Für eine sozialgerechte Verkehrswende für alle.

Was wäre, wenn all die "Fahrradleichen" an den Straßenrädern repariert werden und so jede in Freiburg wohnende Person ein Fahrrad zur Verfügung gestellt werden würde? Was wäre, wenn aus Parkplätzen Spielplätze und werden? Und der ÖPNV kostenlos wäre? Wenn auf den Straßen nur noch halbsoviel Autoverkehr wäre? Oder sogar noch weniger? Und wir dadurch keine Angst mehr auf den Radwegen haben müssten?

Aber ganz ehrlich, die Stadt Freiburg macht zwar immer mal wieder 'Reförmchen' für besseren Radverkehr. Wichtige Schritte, aber halt zu langsam und zu wenig. Aber so wirklich Veränderungen, die den Autoverkehr massiv einschränken wollen, werden nicht kommen.

Das ist uns bewusst. Daher versuchen wir einmal im kleinen Sachen selbst zu verändern. Schnell. Unbyrokratisch. Das können Alle. Also lasst uns Radwege aufmalen und Straßen verkleinern. Zebrastreifen aufmalen. Partys auf den Straßen feiern. Parkplätze besetzen und mit Lagerfeuern den Asphalt aufschmelzen.

Let's do it. Für eine echte 'green-City'!