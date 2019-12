(B) Antifaschistisches Gedenken in Marzahn – Geht nur ohne die AfD!

Dank eines engagierten antifaschistischen Gedenkens konnte die AfD 2018 in Lichtenberg und 2019 in Marzahn ihre Kränze nicht niederlegen. Für 2020 hat Marzahn-Hellersdorf nun angekündigt, mit zwei Polizei-Hundertschaften den „ordnungsgemäßen Ablauf“ des bezirklichen Gedenkens durchzusetzen. Mit Polizeigewalt will die Bezirksregierung die Gedenk-Heuchelei der AfD unterstützen und gleichzeitig Antifaschist*innen ausschließen. Insbesondere solidarische Genoss*innen der VVN-BdA, die oftmals selbst von den Verbrechen des NS-Faschismus betroffen waren oder direkte Nachkommen von Holocaust-Opfern

sind, müssen befürchten, von der Polizei am Gedenken gehindert zu werden.

Nach dem Verlust der Gemeinnützigkeit des VVN-BdA wäre dies ein weiterer Schlag gegen einen zentralen Träger einer offen antifaschistischen Gedenk- und Erinnerungspolitik. Offiziell hat das Gedenken an die NS-Verbrechen in der Bundesrepublik einen hohen Stellenwert. Doch die tatsächliche Politik ist vielfach von Einschüchterung oder Bedrohung engagierter Strukturen geprägt. Anstatt die Losung „Nie wieder Faschismus“ konsequent umzusetzen, will es der Bezirk Marzahn-Hellersdorf eher ermöglichen, dass ein AfD‘ler wie Gunnar Lindemann, der mit seinem Sohn im Russland-Urlaub NS-Andenken abfeiert, einen Kranz niederlegen kann. Wir rufen alle engagierten Antifaschist*innen auf, am 25.01.2020 am bezirklichen Gedenken auf dem Marzahner Parkfriedhof

teilzunehmen (die Gedenkenveranstaltung findet am Samstag zwei Tage vor dem Gedenktag statt).

Gemeinsam können wir dafür sorgen, dass dieser Gedenktag wieder zu einer Mahnung gegen Faschismus wird. Dabei haben völkische Parteien, ihre Vertreter*innen und Wähler*innen nichts verloren – weder in Marzahn noch anderswo.

Kein Raum der AfD!

Um eine Vereinnahmung der Gedenkveranstaltung durch (neo-)faschistische Akteur*innen in

Zukunft unmöglich zu machen, fordern wir, dass die bezirkliche Einladung um eine

Ausschlussklausel ergänzt wird. In dieser sollte Personen die Teilnahme untersagt werden, die

eine (neo-)faschistische oder menschenverachtende Politik vertreten oder befürworten.

Markiert euch den 25. Januar 2020 rot im Kalender. Ab 10 Uhr wird ein antifaschistisches Gedenken auf dem Marzahner Parkfriedhof stattfinden. Nähere Infos dazu folgen in Kürze.

Parallel zu dem Gedenken soll andernorts der AfD-Landesparteitag beginnen. Wenn die Neofaschist*innen nicht abermals vor die Tür gesetzt werden, sorgen wir dafür, diesen so ungemütlich wie nur möglich zu gestalten. Seid kreativ! Auch hier werden weitere Infos folgen.

Feministische Antifaschistische JugendOrganisation Charlottenburg (F_AJOC Berlin)

Antifaschistische Vernetzung Lichtenberg (AVL)

Antifaschistisches Kollektiv Marzahn-Hellersdorf (AKMH)

Black Pond Antifa (BPA)

Antifaschistisches Kaffeekränzchen (AKK)