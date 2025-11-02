Nazis wollten Hall of Fame verunstalten

Heute am frühen Nachmittag hat der III. Weg versucht, mitten im Schlachthofviertel die Hall of Fame mit ihrem Logo zu verunstalten.

Mehr als eine Handvoll an Nazis um den umtriebigen Kader Nikolaus Schuster aus Murnau hat es jedoch nicht nach München verschlagen.

Mit einer GoPro ausgestattet, wollten sie offensichtlich ein heroisches Propagandavideo produzieren und sich darin feiern lassen, es in das "linksextreme" Szeneviertel gewagt zu haben.

Bei ihrem ungeübten Gekrakel wurden sie jedoch schnell von Antifaschist:innen entdeckt, so dass das verschandelte Straßenbild innerhalb kürzester Zeit wieder aufgehübscht werden konnte.

Faschos verpisst euch!