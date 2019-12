kleine Antwort auf den Text: „DW ENTEIGNEN KRITIK..."

Enteignen ist erst der Anfang!

Wir haben die Kritik an der Kampagne „Deutsche Wohnen enteignen“ mit einigem Interesse

gelesen und untereinander diskutiert. Sie hat uns jedoch nicht überzeugt und unsere Widerrede

findet ihr hier.

Um es grundsätzlich zu sagen: unserer Meinung nach zielt ihr etwas daneben mit euren

Argumenten. In erster Linie unterstellt ihr den Kampagnen-Aktivist*innen, dass sie mogeln würden

mit dem Enteignungsbegriff. Ihr sprecht von „Luftnummer“, „Irrweg“, „Enteignungslüge oder

-versprechen“ und vom „sich blenden lassen“. Hierzu haben wir eine konträre Einschätzung: es

wurde von Anfang an deutlich gemacht, dass eine Enteignung nach dem genannten Paragraphen

eine Entschädigung mit sich bringt. Dies steht auf den Unterschriftenlisten, dies wurde im Rahmen

der Kampagne erläutert, ja, es wurde sogar schade gefunden. Allen, die sich dafür interessierten,

war diese Information sehr schnell zugänglich. Jede Presseberichterstattung hatte es zum Thema, es

wurde öffentlich viel über Summen gesprochen und diskutiert, aus unterschiedlichsten politischen

Motivationen. Klar ist ja wohl auch, eine Kampagne mit dem Titel „Deutsche Wohnen zurück

kaufen“ hätte nicht ganz so gefunzt...

Schade und gleichzeitig richtig ist höchstens, dass eine „legale“ Enteignung auf Basis eines

Grundgesetzartikels (GG Art. 15) in diesem Land eben nur im Zusammenhang mit einer wie auch

immer gearteten Entschädigung möglich ist. Dass ganz andere Sachen vorstellbar und

wünschenswert sind, ist keine Frage, aber daraus lässt sich kein Vorwurf an eine Kampagne

stricken, die sich auf einen legalen Weg bezieht. Und dass gerade Linksradikale verarscht worden

seien, sehen wir nicht so – wir selber sind ja nicht so blöd, dass wir glauben würden, per

Unterschriftensammlung könnten Konzerne enteignet werden. Außerdem fanden wir in der Politik

der Kampagne „Deutsche Wohnen enteignen“ mehr Inhalte als eben diese Forderung: es wurde

immer ein Fokus auf die allgemeine Wohnungswirtschaft gelegt, Akteur*innen benannt und

Zusammenhänge aufgezeigt, also Aufklärungsarbeit geleistet. Vermutlich nimmt die Kampagne

dadurch auch Leute mit, die sich bisher nicht engagiert oder irgendwo organisiert hatten.

Wir haben uns gefreut, dass die „Enteignen“-Vokabel plötzlich die Runde machte und eine

erstaunliche Welle lostrat. Private Hausbesitzer*innen erkundigten sich besorgt, ob ihr Eigentum

jetzt gefährdet sei und wieviel Sozialismus im Grundgesetz stecken würde, konservative und rechte

Parteien fühlten sich aufgefordert, zum Gegenschlag auszuholen, die Rating-Agentur Moodies

drohte Ende 2018 damit, das Ranking des Investment-Standorts Berlin zu senken, der Jung-Sozi

Kevin Kühnert dachte laut über die Enteignung von Autokonzernen nach – und die Presse

überschlug sich fast in ihren Artikeln und Szenarien über eine Wohnungswirtschaft unter anderen

Vorzeichen. Wo sonst schafft es ein linkes Thema plötzlich, so etwas alles auszulösen, einen

Diskurs zu setzen? Wir haben momentan ständig damit zu kämpfen, dass die Themensetzung und

Diskursverschiebungen von rechts kommen und die Linke hinterher rennt, sich abarbeitet, liberale

Werte verteidigt, statt eigene linke und linksradikale Positionen zu setzen. Neue linke Erzählungen

müssten her, ist vielerorts zu hören und halten auch wir für nötig.

Und nun schafft es eine – unseretwegen – bürgerlich daherkommende Kampagne, eine für links

wichtige Diskussion, nämlich um die Themen Wohnen, Mieten, Besitzverhältnisse auf die Agenda

zu setzen. Das alte Muster, wer Geld hat, kann sich alles kaufen, was er/sie will, wird plötzlich ein

klein wenig angekratzt. Es gibt darüber hinaus eine breite Sichtbarkeit und Zuspitzung dessen, was

Mieter*innen-Inis etc. fordern.

Hier sehen wir den politischen Mehrwert der Kampagne. Es ist immer auch ein Etappenziel im

politischen Alltag, einen Diskurs nach links zu verschieben, hierfür Chapeau an die Kampagne!

Tagtäglich sind wir auch mit realpolitischen Fragen beschäftigt und hierin ist es doch von Vorteil,

wenn realpolitische linke Ziele öffentlich zur Diskussion stehen (in diesem Fall ein Rückkauf bzw.

eine Rekommunalisierung) und wenn Realpolitik sozialer werden soll. Beim Verscherbeln bis dahin

städtischen (Wohn-)Eigentums unter der rot-roten Landesregierung vor 15 Jahren an

Investmentfonds war linker Widerstand viel zu leise gewesen. Es wäre natürlich albern,

kommunales Wohneigentum für revolutionär zu halten. Aber es bietet andere Möglichkeiten,

Erleichterungen für uns Mieter*innen einzufordern, zu erreichen und auszubauen, weil Profit und

'Rendite mit der Miete' nicht oberste Priorität haben (müssen), und es verhindert heftige

Mieterhöhungen und Luxusmodernisierungen.

In eurem Kritiktext betrachtet ihr eine „Diskursverschiebung“ als nix wert, da sie rein symbolisch

und ohne materielle Bedeutung sei. Für Investor*innen bedeutet es jedoch schon eine materielle

Einschränkung, wenn ihnen ihr Hausbesitz genommen wird und sie nicht so viel Gewinn machen

können, wie sie wollten, weil jetzt statt langfristiger Rendite nur eine einmalige Entschädigung im

Raum steht. Dass die im Raum stehenden Summen ihnen trotzdem noch fette Polster verschaffen

würden, stößt uns natürlich auch übelst auf.

Gerade deshalb sollten wir als Linksradikale auch nicht bei der Kampagne stehen bleiben und

denken, die wird schon alles richten. Irgendwie sprecht ihr ja – gewollt oder ironisch – selbst im

Text an, wie es über die Kampagne hinaus auf verschiedenen Ebenen weiter gehen könnte.

Es ist keine revolutionäre Kampagne, die den Kapitalismus beseitigt, aber wir sehen ihre Stärken

und finden, radikale Linke können darauf aufbauen. Kein „entweder Kampagne oder linksradikale

Aktionsmischung“, sondern beides!!

Wir denken, im Rauschen des Diskurses besteht die Chance, an der Diskussion anzudocken und

noch ein paar Schippen oben drauf zu legen: z.B. Forderungen nach Rekommunalisierung, die

soziale Wohnbedingungen festschreibt, ein radikaler echter Mietendeckel, eine Verwaltung

öffentlicher/kommunaler Wohnungen durch Mieter*innenräte und weitere Formen der Partizipation

von unten (Bürger*innenbeteiligung und -verwaltung, wie es z.B. in anderen internationalen

Kämpfen gegen Privatisierung sogar durchgesetzt werden konnte, etwa bei der Wasser-

Rekommunalisierung in Bolivien). Aber natürlich auch andere Formen des Angriffs auf Eigentum

wie z.B. Hausbesetzungen können die Eigentumsfrage stellen. Radikale, militante Aktionen gegen

Immobilenkonzerne etc. sind auch Teil einer Diskursverschiebung, genauso wie große, laute

Mieter*innen-Demos und Proteste. Wir würden hierin lieber eine große Bewegung aus radikaleren

und 'bürgerlicheren' Teilen sehen wollen und haben es nicht so empfunden, dass die

Mieter*innenbewegung durch die Kampagne „verarscht“ wurde. Mit dieser eurer Einschätzung

werden eben diese aktiven Leute von euch für relativ dumm und verführbar erklärt, damit euer

Vorwurf der Spaltung der Mieter*innenbewegung hinhaut.

Nachvollziehen können wir eure Kritik an der Distanzierung durch Kampagnen-Leuten von

Autobränden. Presse-geübte Sprecher*innen sollten es eigentlich drauf haben, entsprechende und

erwartbare Fragen anders zu beantworten als mit einer Distanzierung – oder sie finden es wirklich

strategisch oder moralisch schädlich, wenn DW-Autos brennen… Ein solidarisches Verhältnis kann

uns nur stärken. Uns jedenfalls halten solcherlei Distanzierungen nicht von unseren autonom

gewählten Aktionsformen ab.

In diesem Sinne, Enteignung ist erst der Anfang!

Radikale Mieter*innen, die auch mal Unterschriftenlisten ausfüllen...