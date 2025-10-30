Anquatschversuch vom Verfassungsschutz in Freiberg

Personenbeschreibungen:

männlich gelesene Person

- ca. 180 – 185 cm groß

- sehr kurze Haare bis Glatze

- Brille

- über 30, aber maximal 40 Jahre alt

- heller Hautton

-dunkle unauffällige Kleidung (T-Shirt, kurze Hose)

- freundliches Auftreten

weiblich gelesene Person

- ca. 180 cm groß

- über 30, aber vermutlich eher Mitte als Ende 30 Jahre alt

- braune lange glatte Haare, zu einem Zopf (vmtl. mit Klammer) am

Hinterkopf zusammengebunden

- heller Hautton, etwas mehr gebräunt, als männlich gelesene Person

- unscheinbare kurze dunkle Kleidung

- freundliches Auftreten

Lasst euch auf keine Gespräche ein und beendet Anquatschversuche sofort! Wendet euch in Nachgang an lokale Antirepressionsbehörden! Anna und Arthur halten’s Maul!!