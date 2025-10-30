Anquatschversuch vom Verfassungsschutz in Freiberg
Am 01.07.2025 kam es gegen 13:10 Uhr in 09599 Freiberg zu einem Anquatschversuch des Verfassungsschutzes. Es wurde zwei Mal in sehr kurzem Abstand an der Wohnung der betroffenen Person geklingelt, woraufhin diese zur Haustüre kam und sie öffnete. Vor der Tür standen zwei jüngere Personen. Eine weiblich und eine männlich gelesene Person mit eher unauffälligem Auftreten. Sie stellten sich direkt als vom VS vor, dass sie sich gerne über links, rechts und generell über den Ort unterhalten würden. Außerdem sei ja das Königreich Deutschland verboten worden, die Person habe sich vor Ort gegen das Königreich engagiert und man sei interessiert, wie das so ablief.
Personenbeschreibungen:
männlich gelesene Person
- ca. 180 – 185 cm groß
- sehr kurze Haare bis Glatze
- Brille
- über 30, aber maximal 40 Jahre alt
- heller Hautton
-dunkle unauffällige Kleidung (T-Shirt, kurze Hose)
- freundliches Auftreten
weiblich gelesene Person
- ca. 180 cm groß
- über 30, aber vermutlich eher Mitte als Ende 30 Jahre alt
- braune lange glatte Haare, zu einem Zopf (vmtl. mit Klammer) am
Hinterkopf zusammengebunden
- heller Hautton, etwas mehr gebräunt, als männlich gelesene Person
- unscheinbare kurze dunkle Kleidung
- freundliches Auftreten
Lasst euch auf keine Gespräche ein und beendet Anquatschversuche sofort! Wendet euch in Nachgang an lokale Antirepressionsbehörden! Anna und Arthur halten’s Maul!!