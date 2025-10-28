Fotos: Bierpinsel für alle!

von: Umbruch Bildarchiv am: 28.10.2025
Soziale Kämpfe
Berlin
Bierpinsel für alle! Besetzungsaktion am 18.10.2025 in Berlin

Aus Protest gegen Leerstand und fehlende Freiräume im Kiez besetzten am 18. Oktober rund 50 Aktivist*innen kurzzeitig den Bierpinsel in Berlin Steglitz.

Fotos: https://umbruch-bildarchiv.org/bierpinsel-fuer-alle/

Sie forderten einen Kieztreffpunkt für alle. Vor dem Gebäude versammelten sich Unterstützer*innen, verteilten Flugblätter und hängten Transparente auf. Nach mehreren Stunden beendete die Polizei die Aktion und nahm 16 Personen vorübergehend fest.

Creative Commons by-sa: Weitergabe unter gleichen Bedingungen