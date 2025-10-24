Nein zum Krieg! Kriegsdenkmal am Lousberg in Aachen bemalt!

Der Kriegslogik widersprechen!

Die Zeichen der Zeit stehen auf Krieg. Milliarden für die Kriegsmaschine, eine Wehrpflicht per Los und ein Einschwören auf gesellschaftliche Kriegstüchtigkeit. In solchen Zeiten ist es verdammt wichtig der Kriegslogik an jeder stelle zu widersprechen. Immer und überall! Heute haben wir nur ein Denkmal angemalt. Und morgen desertieren wir und sabotieren eure Kriegsmaschine!

Antimilitarismus in die Offensive!