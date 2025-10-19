[KA] Demonstration - Zusammen gegen Krieg & Genozid!

Am 9. Oktober waren ca. 400 Menschen in der Karlsruher Südstadt gegen Genozid und Krieg auf der Straße. An diesem Tag vor zwei Jahren begann die israelische Militäroperation "Eiserne Schwerter", welche den Genozid in Gaza auf eine neue Ebene brachte.

Viele Anwohner*innen haben sich solidarisch gezeigt, was uns wiedermal zeigt, auf welcher Seite die Menschen stehen, während Politiker*innen auf ihren Yachten sitzen, uns etwas von Moral erzählen wollen und dann weiter Unsummen mit Waffendeals mit Israel verdienen.

Wir kämpfen weiter: für ein freies Palästina und für ein Ende von Imperialismus, Kapitalismus und Krieg!