Widerstand gegen Verdrängung Stadt für alle selbstorganisieren!

Link zum Video: https://sendvid.com/iu43q02z

Mit der Aktion am Durchgang zum Platz der Wasserkunst machen wir darauf aufmerksam, dass Absperren nie eine Lösung ist. Der Platz war vor seiner Schließung vor etwa einem Jahr ein wichtiger Rückzugsort in der Innenstadt für Jugendliche, Wohnungs-/Obdachlose, Suchterkrankte, und viele andere. Diese Räume zu schließen sorgt nur für Verdrängung und löst keine Probleme.

Tatsächliche Problemlösungen wären nahe gelegene öffentliche Toiletten, die Erneuerung der Beleuchtung oder andere bedürfnisorientierte Formen der Verbesserung.

Zusätzlich wurde ein Banner mit der Aufschrift „Keine Zukunft mit Ziemons - Stadt für Alle“ aufgehängt. Die CDU steht für Stillstand und Rückschritt, für Verdrängung und Ausschluss aller, die nicht ihrer Norm entsprechen. Zusätzlich steht sie für Ausbeutung und Zwangsarbeit, egal ob mit der Abschaffung des Bürgergeldes oder der Wiedereinführung der Wehrpflicht und greift jede Selbstorganisierung an. Mit so einer Partei kann es keine Zukunft geben, egal wie schön Ziemons dazu zu Lächeln versucht.

Wir müssen uns selbstbestimmt organisieren, um der Ausbeutung und Verdrängung etwas entgegen zu setzten. Wir müssen uns unsere Straßen und Plätze zurückholen und die Zäune niederreißen!

Was wir brauchen ist eine Stadt für alle und revolutionäre Veränderung!