Fleischbetrieb blockiert

Dieses Braunschweiger Unternehmen ist international im Handel und in der Verarbeitung von Tierdärmen tätig. Nach Eigendarstellung der Marth GmbH & Co. KG würden die dort pro Jahr verarbeiteten Därme viermal um den Äquator der Erde reichen.

Auf den am Zufahrtstor angebrachten Schlössern standen u.a. folgende Forderungen geschrieben:

„Lebensgrundlagen erhalten! Ressourcenverschwendung durch die Tierindustrie beenden!“

„Klimaschonende Landwirtschaft statt Fleischindustrie!“

„Tierindustrie blockieren! Für Mensch, Tier und Natur!“

„Ausbeutung beenden!“

Die Tierindustrie ist weltweit u.a. verantwortlich für einen enormen Flächen- und Wasserverbrauch, für Entwaldung und Zerstörung der Biodiversität insbesondere im Futtermittelanbau (Regenwaldrodung, Artensterben, Monokulturen), für die Belastung von Böden und Gewässern durch Überdüngung und für einen massiven Anteil am Ausstoß von Treibhausgasemissionen. So zerstört die Tierindustrie, neben den Leben unzähliger fühlender und intelligenter Lebewesen, auch die Lebensgrundlagen für uns alle.