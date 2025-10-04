Solidarität mit Hanna!

Am Freitag, dem 26. September wurde die Antifaschistin Hanna vom Oberlandesgericht München zu 5 Jahren Knast verurteilt. Vorgeworfen werden ihr Angriffe auf Neonazis rund um den sogenannten Tag der Ehre in Budapest. Der absurde Vorwurf der Staatsanwaltschaft des versuchten Mordes konnte zwar nicht standhalten, trotzdem sah das Gericht den Tatbestand der schweren Körperverletzung und der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, als erwiesen an. Dass der Prozess unter fadenscheiniger Argumentation und mehr als schwachen Indizien zu diesem Ergebnis gekommen ist, wundert uns nicht, wenn man bedenkt, mit welchem Tateifer eine Soko Linx und andere staatliche Aktuer*innen, versuchen Antifaschismus zu kriminalisieren. Konsequente anifaschistische Interventionen sind bei den aktuellen Zuständen mehr als notwendig und gehören zu einer revolutionären Praxis dazu!

5 Jahre Knast sind 5 Jahre zu viel! Wir fordern Freiheit für Hanna und alle Gefangenen!