Knastfeuerwerk für Nele, Paula, Paul und Moritz
von: anonym am: 03.10.2025 - 23:02
Heute haben wir uns aufgemacht um unseren gefangenen Genoss*innen zu zeigen, dass sie nicht allein sind. Daher waren wir zeitgleich in der Leinestraße, in Reges-Breitlingen und Chemnitz um unsere Solidarität mit mehreren Feuerwerken zu bekunden.
Wir grüßen alle Genoss*innen, auf der Flucht und im Knast, ihr seid nicht allein! Da sich viele Genoss*innen gestern schon wütend die Straße genommen haben, wollten wir heute unseren Teil beitragen und diese Nacht erhellen. Um unseren Gefangen und allen Menschen im Knast eine kleine Abwechslung, im sonst so tristen Alltag bieten. Lasst euch nicht unterkriegen, auf dass wir wieder vereint sind!
Liebe und Kraft in Untergrund und Haft! Free all Antifas!
