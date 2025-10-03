Knastfeuerwerk für Nele, Paula, Paul und Moritz

Wir grüßen alle Genoss*innen, auf der Flucht und im Knast, ihr seid nicht allein! Da sich viele Genoss*innen gestern schon wütend die Straße genommen haben, wollten wir heute unseren Teil beitragen und diese Nacht erhellen. Um unseren Gefangen und allen Menschen im Knast eine kleine Abwechslung, im sonst so tristen Alltag bieten. Lasst euch nicht unterkriegen, auf dass wir wieder vereint sind!

Liebe und Kraft in Untergrund und Haft! Free all Antifas!