Nazi-Outing Luca Peerlings

Oragnisierung:

Luca Peerlings ist seit ca. 2017 in rechten Kreisen organisiert. Zunächst war er 2017 bei den Gelbwesten und der Identitären Bewegung Aachen aktiv, wo er auch schnell Ortsgruppenleiter wurde.

Über Kontakte zu dem Neonazi Timm Malcoccci kam er 2019 ins Umfeld der Neonazigruppe „Syndikat 52“. Mit Ihnen war er unter anderem an Pöbeleien, Plakatier- und Flyeraktionen und Angriffen auf politisch Andersdenkende beteiligt.Außerdem ist er Karneval in SA-Uniform rumgelaufen. Ab 2020 arbeitete er im PW-Store, einem Waffenladen in Aachen, und besorgte darüber Pfefferspray, Quarzsandhandschuhe, Messer und Schlagstöcke für andere S52 Mitglieder mit Mitarbeiterrabatt.

Nachdem er einige Zeit von der Bildfläche verschwunden war, ist er nun im Februar und August diesen Jahres wieder vermehrt bei AfD-Wahlkampfständen am Elisenbrunnen in Aachen aufgetaucht.

Falls ihr weitere Informationen zu Luca Peerlings habt schreibt bitte eine Mail an naziwatch-aachen@riseup.net