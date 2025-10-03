»Achtung Neonazis!« Plakate in Vorpommern

Die Struktur gilt aktuell als aktivste neonazistsiche Organisation der Region. Personell ging diese aus der mittlerweile verbotenen, kameradschafts-ähnlichen Gruppe »Baltik Korps« hervor.

Gezielt wurde in den Innenstädten von Grimmen und Pasewalk plakatiert. Beide Städte stehen im Fokus von Aktivist*innen des III. Wegs. Wir wollen vor den abgebildeten Personen warnen, ihr Umfeld über ihre Aktivitäten aufklären aber sie auch in ihrer vermeintlich Home-Zone einschüchtern.

Weiter Infos zu den gezeigten Personen und ihren Strukturen:

https://www.ausdemweg.net/stuetzpunkt/mecklenburg-vorpommern/

https://oben-rechts.org/posts/2025-02-06-reha-sport-im-neonazi-gym/

https://www.instagram.com/oben_rechts_mv/