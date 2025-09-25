Wilder Wald Bleibt!
Augen offen halten!Alarmbereitschaft vom 1.10. bis 28.2. In dieser Rodungssaison könnten 800 m² des Wilden Waldes an der Schlenzigstraße zerstört werden. Sei aufmerksam und gib uns Bescheid, wenn du Vorbereitungen beobachtest, z.B.:
- Arbeiter*innen im Wald
- Baumpflege-/ Rodungsfirmen in der Nähe
- (neue) Markierungen auf dem Gehweg oder im Wald
- Parkverbot an der Schlenzigstraße
- der Hof von BM-Bau wird auf- bzw. leer geräumt
- Absperrungen mit Flatterband oder Bauzaun
Das gefährdete Gebiet liegt nahe am Fahrradweg zur Veddel. Schau auf dem Weg kurz vorbei, vor allem frühmorgens! Melde dich, wenn dir etwas auffällt!
SMS oder Anruf: +49 (0)157 811 941 05
Telegram: @WiWaEnte oder @WiWaZK
Signal: @Ente.02 oder @ZaunK.77
Gemeinsam entgeht uns niX
Mahnwache 2025
Allgemeines
Alle Veranstaltungen starten auf der Lichtung im Wilden Wald, Wegbeschreibung mit Karte findest du hier.
Für alle Veranstaltungen können Flüsterübersetzungen auf Englisch angefragt werden. Spontan vor Ort oder im Vorfeld über Telegram oder Email (wilderwald@riseup.net). Wir tun dann unser Bestes, jemanden zu organisieren.
Wenn du schon klettern kannst und üben oder Neues lernen willst, schreib uns gerne an oder komm einfach zwischendurch vorbei.
Das Programm
Erklärungen zu den Veranstaltungsarten
- Briefing: englisch für Einweisung oder Besprechung, hier geht es um bevorstehende Aktionen, es können Fragen gestellt und eigene Ideen eingebracht werden. Meist sitzen hier alle an einem Tisch oder in einem Kreis.
- Gesprächsrunde: Wir sitzen zusammen an einem Tisch oder in einem Kreis und reden über das vorgegebene Thema, alle sind eingeladen eigene Ideen und Erfahrungen zu teilen.
- Infovortrag: Eine oder mehrer Personen sprechen zu den Zuhörer*innen, die Zuhörer*innen können am Ende Fragen stellen. Die Zuhörer*innen sitzen, die Vortragenden stehen meistens.
- (Kletter-) skillshare: Englisch für das Teilen von Fähigkeiten, „Trainers“ erklären den „Trainees“ (also denen, die klettern lernen wollen) die Grundlagen, dann probieren alle das gelernte aus. Skillshares finden meist im Stehen statt, es ist aber möglich sich für den theoretischen Teil am Anfang hinzusetzen.
- Plenum: Wir sitzen in einer Runde zusammen und besprechen Themen, die am Anfang gesammelt werden oder die vorher schon ausgesucht wurden. Meist moderiert eine Person, sie sorgt dafür, dass nicht alle durcheinander reden, alle eine Chance kriegen zu reden und wir ein Thema nach dem anderen besprechen. WIr sitzen alle gemeinsam an einem Tisch oder in einem Kreis.
- Waldspaziergang: Eine Führung durch den Wald, an unterscheidlichen Orten bleiben wir stehen und die führende Person erzählt was zum Wald oder zum angegebene Thema. Wir gehen und stehen hier für unterschiedlich lang, es ist möglich sich einen Campingstuhl mitzunehmen und an den Stationen kurz hinzusetzen. Lies dir die Beschreibung zum Wald hier an oder sprich uns an um zu erfahren wie es um die Beschaffenheit der Wege steht.
Das Programm ist hier !!