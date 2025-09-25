Wilder Wald Bleibt!

Augen offen halten!Alarmbereitschaft vom 1.10. bis 28.2. In dieser Rodungssaison könnten 800 m² des Wilden Waldes an der Schlenzigstraße zerstört werden. Sei aufmerksam und gib uns Bescheid, wenn du Vorbereitungen beobachtest, z.B.:



Arbeiter*innen im Wald

Baumpflege-/ Rodungsfirmen in der Nähe

(neue) Markierungen auf dem Gehweg oder im Wald

Parkverbot an der Schlenzigstraße

der Hof von BM-Bau wird auf- bzw. leer geräumt

Absperrungen mit Flatterband oder Bauzaun

Das gefährdete Gebiet liegt nahe am Fahrradweg zur Veddel. Schau auf dem Weg kurz vorbei, vor allem frühmorgens! Melde dich, wenn dir etwas auffällt!

SMS oder Anruf: +49 (0)157 811 941 05

Telegram: @WiWaEnte oder @WiWaZK

Signal: @Ente.02 oder @ZaunK.77

Gemeinsam entgeht uns niX