(Buttersäure-)Angriff auf das Wohnprojekt Sprengel in Hannover am 27.08.25

Angriff auf das Wohnprojekt Sprengel in der Nordstadt

In den frühen Morgenstunden des 27.08.25 wurde das Wohnprojekt Sprengel

mithilfe von Buttersäure angegriffen. Buttersäure ist eine stark stinkende und bei

Hautkontakt ätzende Substanz, die nur sehr schwer zu entfernen ist. Trotzdem

konnte, dank einer schnellen Reaktion, ein Großteil der Säure schon nach kurzer

Zeit entfernt werden. Das Hausprojekt in der Fröbelstraße in Linden hat erst vor

einem Monat einen sehr ähnlichen Angriff erlebt. Das Projekt in der Fröbelstraße

wurde in diesem Jahr schon mehrmals zum Ziel rechter Angriffe. Unter anderem

wurden Bremskabel von Fahrrädern durchgeschnitten, in einen

Veranstaltungsraum eingebrochen und dieser verwüstet, sowie Pride-Flaggen mit

Deutschlandfahnen übermalt. Außerdem wurde auch schon beim zweiten

Einbruch in den Punkertreff Kopernikus in der Nordstadt Anfang des Jahres

Buttersäure in Innenräume verteilt sowie Möbel, Technik & Toiletten zerstört, die

Räume unter Wasser gesetzt und gesprühte Deutschlandfahnen hinterlassen.

Wir gehen deswegen davon aus das auch der Angriff auf die Sprengel Teil dieser

Welle von rechten Angriffen ist.

Diese andauernde Reihe von Angriffen zeigt, dass es wichtig ist, die Lage zu

verstehen, in der wir uns befinden, und ins Handeln zu kommen. Denn es handelt

sich bei diesen Angriffen nicht um harmlose Jugendstreiche. Sie sind die Folge

einer schon sei längerem stattfindenden autoritären gesellschaftlichen

Entwicklung und einer Verschiebung des Sagbaren nach Rechts. Im Fahrwasser von

Wahlerfolgen extrem rechter Parteien, sowie einer neuen rechten

(Internet-) Jugendkultur, entstehen neue, oftmals junge und gewaltbereite

faschistische Gruppen, die der rechtsextremen Rhetorik von AfD und Co. mit

Aktionen Nachdruck verleihen wollen. Noch probieren sich diese

Gruppen aus - weder ihre Ideologie noch ihre Methoden sind gefestigt.

Was nicht heißt, dass diese nicht den Kontakt zu etablierten rechtsextremen

Strukturen suchen oder dass von diesen festeren Strukturen weniger Gefahr ausgeht.

Im Gegenteil, rechte Gewalt hat in Deutschland eine erschreckende Kontinuität. Von den

rassistischen Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen 1992 über die Morde des NSU in den

2000ern bis zu dem rechtsterroristischen Anschlag in Hanau 2020.

Erst im im Februar diesen Jahres wurde ein 25-Jähriger Neonazi in

Hannover festgenommen, nachdem er Kränze in der Gedenkstätte Ahlem zerstört

hatte. Bei ihm wurden eine Maschinenpistole und Munition gefunden. Ende letzten

Jahres wurden drei Neonazis wegen versuchten Totschlags in Hannover verurteilt,

bei ihnen wurde eine mögliche Bombenwerkstatt entdeckt sowie eine

„napalmartige Substanz“. Währenddessen geht der Staat zunehmend repressiv

gegen Antifaschist*innen vor. Es sitzen so viele Antifaschist*innen in Deutschland in Haft

wie schon lange nicht mehr. Auch das bestätigt die Faschist*innen in ihrem Tun und

legitimiert in ihren Augen Gewalt gegen ihre politischen Gegner*innen.

Gerade deswegen ist Widerstand so wichtig. Egal ob gestern, heute oder morgen:

Wenn wir nicht wollen, dass sich der autoritäre Trend fortsetzen kann, dann müssen wir

handeln. Wehren wir uns. Stellen wir uns den Faschist*innen konkret in den

Weg, wenn sie Projekte oder Menschen angreifen oder diskriminieren. Untergraben wir

ihren Nährboden, indem wir intervenieren, wenn Parteien der „bürgerlichen

Mitte“ rechte Erzählungen übernehmen. Lassen wir nicht zu, dass Rechte sich auch

nur ein Stück öffentlichen Raum nehmen, sondern lasst uns gemeinsam die Plätze

mit unseren Vorstellungen eines solidarischen Miteinanders füllen. Wir werden

es uns auch nicht nehmen lassen, weiter antifaschistische Feste zu feiern.

Sprecht mit euren Nachbar*innen und Freund*innen, schließt euch zusammen,

achtet auf rechte Parolen/Symbole auf der Arbeit, in der Schule und auf der Straße

und lasst sie nicht einfach so stehen. Organisiert euch selbst oder schließt euch

bestehenden Strukturen an: Es gibt Kollektive zu Stadtteilarbeit wie

„Nordstadt solidarisch“, das „offene Antifaschistische Cafe Hannover“, die

Nachbarschaftsinitiative „Was mit Herz“, und offene antifaschistische Gruppen wie

„Studis gegen Rechts“ und „Widersetzen Hannover“..

Wir lassen uns weder einschüchtern noch verängstigen.

Lasst uns gemeinsam ins Handeln kommen!

Solidarität mit allen von faschistischer Gewalt betroffenen Projekte undPersonen!

Solidarität mit allen Antifaschist*innen im Gefängnis oder auf der Flucht!