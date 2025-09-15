Räumung von Ca l'Espina

‼️Räumung von CA L’ESPINA‼️

Fünf Jahre und sechs Monate sind vergangen seitdem Ca l‘Espina befreit wurde. Ein Gebäude in der Straße Austúries Nummer 12 (Calle d’Austúries, 12) im Herzen des Stadtviertels Vila de Gràcia in Barcelona. Ein gentrifiziertes Stadtviertel, verkauft an den Tourismus und an die Spekulation, sodass wir es heute nicht mehr wiedererkennen.

Mit großer Wut und Traurigkeit haben wir das Datum der Räumung, den 02. Oktober 2025, entgegen genommen. Der Eigentümer, Bojous, S.L., und die Polizei werden wiederholt gemeinsam das Stadtviertel militarisieren, um zu versuchen, uns aus unserem zu Hause zu vertreiben.

Wir haben uns diese Jahre den etablierten Logiken des Kapitals widersetzt und haben die gegenseitige Unterstützung zu einer notwendigen und alltäglichen Parxis gemacht. Es war der Ort an dem wir in individueller Weise sowie kollektiver Weise haben wachsen können und wo wir Beziehungen aufbauen konnten, welche uns ermöglichen weiter zu kämpfen und uns der etablierten Ordnung zu widersetzen. Es war und bleibt der Ort an dem wir erstarken, um uns der Räumung zu widersetzen.

Im Bewusstsein der vielfältigen erlebten Erfahrungen, der Körper und Fähigkeiten jeder einzelnen Person und mit dem Ziel weiterhin zu hinterfragen und die Machtsysteme zu dekonstruieren, rufen wir gemeinsam auf zu jeglicher Form von Aktion und Solidarität.

Mit der sicheren Haltung den anarchistischen Kampf weiterzuführen und dadurch, dass Handlungen Konsequenzen mit sich bringen, wissen wir, dass Ca l‘Espina viel mehr ist als nur ein Häuserblock und dass wir viele mehr sind als die, welche hier wohnen.

Sie haben entschieden uns anzufassen und wir reagieren! Wir werden dafür sorgen, dass diese Räumung nicht ungestraft bleibt und dass unsere kollektive Kreativität wächst durch die Freude am zivilen Ungehorsam.

Wir verweigern uns den Verlust dieses Stadtviertels zu akzeptieren und deswegen verweigern wir uns unser Haus zu verlassen.

Wir erwarten euch am 02. Oktober 2025 in der Straße Astúries Nummer 12 (Carrer Astúries, 12) in Barcelona, um uns gemeinsam der Räumung von Ca l’Espina zu widersetzen.

Wir rufen auf zu einer Demonstration am selben Abend, um 19:30Uhr am Platz Lesseps (plaça Lesseps), als Antwort zur Räumung.

Besetzung, Widerstand und ziviler Ungehorsam