Knäste zu Baulücken: seltene Einblicke hinter die Freiburger Knastmauern

Die Baumaßnahmen in der JVA Freiburg

Laut Presseberichten, aber auch Medieninformationen des baden-württembergischen Justizministeriums, wird noch 2025 damit begonnen, eine neues Gebäude für eine Gefängnisküche sowie eine Krankenstation mit ärzlichem Bereich zu errichten. Zudem soll die Abteilung Sicherungsverwahrung aufgestockt werden, d.h. es kommen, so die Badische Zeitung, zwei zusätzliche Etagen auf den Bestandsbau oben drauf. Bislang sind 40 Millionen Euro für die Baumaßnahmen geplant.

Lärm- und Staubbelastung für die Insassen der JVA Freiburg

Da die Baumaßnahmen während des laufenden Betriebs erfolgen, haben jene Gefangenen, deren Zellen in Richtung der Baustelle weisen, werktags eine erhebliche Staub- und Lärmbelastung zu ertragen- immerhin können sie aber verfolgen, was sich da vor ihrer Zelle tut (wenn sie auf einen Stuhl steigen, um aus dem in 2m Höhe befindlichen Fenster, hinaus zu lugen).

Auf Anfrage teilte zu den geplanten Baumaßnahmen im Bereich der Sicherungsverwahrung (SV) das Justizministerium mit, man werde das Gebäude während des laufenden Betriebs aufstocken. Das SV-Gebäude in Freiburg war ursprünglich als Abteilung für Untersuchungsgefangene errichtet worden. Anfang der 2000‘er Jahre war es errichtet worden, in Stahlbetonbauweise. Das bedeutet, wenn im Keller jemand gegen die Wände klopft, ist es noch im obersten Stockwerk leicht zu hören. Wenn folglich während des laufenden Betriebs zuerst das Dach abgetragen werden muss, um anschließend zwei Etagen aufzusetzen, dürfte dies weder geräusch- noch staubarm von statten gehen. Nach Ansicht des Justizministeriums seien jedoch keine Maßnahmen für die Insassen zum Schutz vor Staub oder Lärm erforderlich.

Einblick hinter die Mauern

Um eine eigene Baustellenzufahrt zu schaffen, wird aktuell ein Teil der Mauer abgerissen. Die hier zu sehenden Bilder wurden am 11.09.2025 aufgenommen. Nur ein Bild, das stammt aus einer „Medieninformation“ der JVA Freiburg es zeigt 2023 zwei Beamte bei der Arbeit, wie sie ein Plakat aufhängen.