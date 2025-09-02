[HB] Naziouting in Bremen

Der Neonazi Martin Bock wurde mit mehreren hundert Flyern in seiner direkten Nachbarschaft, Kronberger Straße 1, in Bremen-Mahndorf geoutet.

Bock bewegt sich seit Jahren in der militanten Naziszene Bremens.

So nahm er beispielsweise bereits spätestens seit 2018 an verschiedensten Naziaufmärschen teil. Ebenso auch an Wanderungen oder anderen Veranstaltungen der NPD / Die Heimat.

Vor fünf Jahren war er noch mit anderen regionalen Nazis vernetzt, welche letztendlich einen Brandanschlag auf das Jugendzentrum „Die Friese“ 2020 begangen haben.

Zuletzt war er immer wieder im Kontext der Gruppierung „weserems.aktion“ -einer JN-nahen Organisation- unterwegs, besuchte z.B. Demonstrationen oder Rechtsrockkonzerte. Es ist sehr wahrscheinlich, dass auch bei ihm am 19. August 2025 eine von fünf Hausdurchsuchungen in Bremen stattfand. Bei diesen Durchsuchungen wurden u.a. Hakenkreuzfahnen, Propagandamaterial aber auch eine ganze Reihe von Waffen beschlagnahmt. So ist es nicht verwunderlich, dass Martin Bock auch regelmäßig ein Messer bei sich führt, welches er in vergangenen Auseinandersetzungen bereits mehrfach gezogen hat.

Nazis bekämpfen! Auf allen Ebenen! Mit allen Mitteln!