Wir gehen rein: Einbruch bei Centurius Immobilien Handels GmbH, Ku’damm 92

Auch wenn die Politik zur Zeit öffentlich die Füße stillhält weil sie es nicht wagen einen weiteren Angriff ohne ‚Rechtssicherheit’ zu starten, wissen wir jetzt, dass Leonid und seine Anwälte noch immer im stetigen Kontakt mit der Politik und Berliner Bullen stehen.

Im September sollen Räumungsklagen gegen die Rigaer94 weitergehen, die von Leonids Lakai, Markus Bernau geführt werden. An dieser Stelle erinnern wir uns gerne daran, wie in der Silvesternacht 2016/17 in dessen Büro eingebrochen wurde, Unterlagen zu dem damaligen Räumungsverfahren gegen die Rigaer94 entwendet und Dokumente zu seinen Verfahren veröffentlicht wurden.

Die Tradition haben wir mit Freude fortgeführt. In der Nacht vom 25. August verschafften wir uns Zugang zu dem Büro von Leonid Medveds Firma Centurius Immobilien Handels GmbH am Kurfürstendamm 92, das er zusammen mit seinem Kollegen Igor Lipniak auch noch für 19 andere (Schein-)-Firmen nutzt. Nachdem wir so viele Dokumente eingesteckt haben, wie wir tragen konnten, entleerten wir einen Feuerlöscher in dem Büro. Auch wenn wir es dieses mal nur auf Dokumente abgesehen hatten, wir grüßen alle Auto- Türen- und Schließfachknacker*innen dieser Stadt. Vielleicht finden wir aber ja noch den ein oder anderen Schatz. Fortsetzung folgt, stay tuned!

Kämpferische Grüße an die Rigaer94! Wir haben uns mal die Freiheit herausgenommen, die nächste Runde einzuläuten.

Lass dies eine Erinnerung an Leonid und seine Lakaien sein, dass es keinen sicheren Ort für dreckige Immobilienspekulant*innen gibt. Ein Versprechen an Bullen und Politik, dass Räumungsversuche nicht unbeantwortet bleiben.

Reißt ihr unsre Häuser nieder, sehen wir uns in euren wieder!

Kyriakos Ximitiris unvergessen – Freiheit für alle Gefangenen im Ambelokipi-Verfahren

We go in: Break in at Centurius Immobilien GmbH, Ku'damm 92

A few months ago, Rigaer94 published confirmation of a long-standing suspicion: Berlin-based Leonid Medved is behind Lafone Investments Limited, the alleged owner of Rigaer Straße 94. Leonid's business is similar to that of Padovicz: buying properties that are too complicated for large real estate companies, terminating the leases, and reselling them at a higher price.

Rigaer94 was sold to this company at the end of 2014 – and since then, Leonid Medved, like all those before him, has failed in his attempts to evict the tenants from the building

Even though politicians are currently keeping quiet because they don't dare to launch another attack without ‘legal certainty’, we now know that Leonid and his lawyers are still in constant contact with politicians and the Berlin police.

In September, eviction proceedings against Rigaer94 are set to continue, led by Leonid's lackey, Markus Bernau. At this point, we like to remember on to how, on New Year's Eve 2016/17, his office was broken into, documents relating to the eviction proceedings against Rigaer94 at the time were stolen, and documents relating to his proceedings were published.

We were happy to continue this tradition. On the night of August 25, we gained access to the office of Leonid Medved's company Centurius Immobilien GmbH at Kurfürstendamm 92, which he and his colleague Igor Lipniak also use for 19 other (bogus) companies. After taking as many documents as we could carry, we emptied a fire extinguisher in the office. Even though we were only after documents this time, we salute all the car, door, and locker crackers in this city. Maybe we'll find another treasure or two. To be continued, stay tuned!

Militant greetings to Rigaer94! We took the liberty of ringing in the next round.

Let this be a reminder to Leonid and his lackeys that there is no safe place for dirty real estate speculators. A promise to cops and politicians that eviction attempts will not go unanswered.

If you tear down our houses, we will see you in yours!

Kyriakos Ximitiris, we will never forget you – freedom for all prisoners in the Ambelokipi case!