Allianz-Versicherung in Köln-Mühlheim markiert!

Die Allianz verdient als eins der größten deutschen Finanzunternehmen am Aufschwung der Rüstungsindustrie, der Aufrüstung und Kriegen auf der ganzen Welt. In letzter Zeit wurde sie insbesondere für ihre Verwicklung in den Völkermord in Palästina angeprangert, da sie Versicherer des israelischen Rüstungskonzerns Elbit ist.

Dass die Banken und Konzerne vor unserer Haustür von Kriegen auf der ganzen Welt profitieren, können wir nicht unbeantwortet lassen. In Zeiten, in denen auch die deutsche Regierung einen immer offeneren Kriegskurs fährt, Milliarden in Rüstung steckt und die Wiedereinführung der Wehrpflicht vorbereitet, ist es unsere Aufgabe, jeden Schritt in Richtung Aufrüstung anzuprangern und anzugreifen.

Die Imperialisten bereiten neue Kriege vor. Es ist an uns, jetzt eine Anikriegsbewegung aufzubauen und für eine Welt zu kämpfen, in der die Zukunft uns, der Arbeiter:innenklasse, gehört.