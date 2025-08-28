Köln, 28. August 2025 - Protestaktion in Köln: Antimilitaristische Gruppen verteilen Flyer gegen neuen Wehrdienst

Protestaktion in Köln: Antimilitaristische Gruppen verteilen Flyer gegen neuen Wehrdienst



Am Donnerstagmorgen haben antimilitaristische Gruppen in Köln vor mehreren Schulen gegen den von der Bundesregierung beschlossenen „neuen Wehrdienst“ protestiert. Aktivist*innen der Deutschen Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen (DFG-VK), der Gruppe Subversive Theorie sowie Mitglieder der Partei Die Linke und diverse weitere antimilitaristische Gruppen verteilten vor dem Berufskolleg Deutz sowie vor Gymnasien, Realschulen und Gesamtschulen in der Innenstadt, Ehrenfeld, Südstadt, Kalk und Nippes Informationsflyer.

Die Flyer können hier heruntergeladen werden: https://subversive-theorie.de/onewebmedia/Flugblatt%20gegen%20Wehrpflicht%20Farbe.pdf

Hintergrund ist der Kabinettsbeschluss vom 27. August 2025, mit dem die Bundesregierung die Einführung eines „neuen Wehrdienstes“ beschlossen hat. Dieser sieht vor, dass junge Menschen über Fragebögen erfasst, gemustert und zu einem zeitlich begrenzten Dienst herangezogen werden können. Kritiker*innen bezeichnen das Konzept als „Einstieg in die allgemeine Wehrpflicht“.

„Was die Regierung als Verantwortung und Zusammenhalt verkauft, ist in Wahrheit ein Schritt zurück zur Wehrpflicht. Junge Menschen sollen wieder in Uniform gesteckt oder zu Zwangsdiensten verpflichtet werden – das akzeptieren wir nicht“, sagte Julia Hecht, Sprecherin der DFG-VK Köln.

Kritik an Bundeswehr und Zwangsdiensten

In den verteilten Flyern wird scharfe Kritik an der Bundeswehr und der geplanten Dienstpflicht geäußert. Dort heißt es:

„ Wehrpflicht? Ohne mich! – Keinen Bock auf Zwangsdienst! “

“ „Die Bundeswehr wirbt auf TikTok und Insta mit Abenteuer – doch die Realität ist Training fürs Töten, Drill und Gehorsam.“

„Ein Soldat muss im Ernstfall bereit sein, auf Befehl zu töten – für wirtschaftliche Interessen, nicht für Freiheit und Demokratie.“

Die Gruppen rufen junge Menschen ausdrücklich dazu auf, Fragebögen der Bundeswehr nicht auszufüllen und Musterungen zu verweigern. „Wir wollen deutlich machen: Wer nicht mitmacht, kann politisch Druck erzeugen. Eine Massenverweigerung wäre ein klares Signal gegen Militarisierung“, erklärte Arthur Winkelbach von Subversive Theorie.

Teil des „Rheinmetall Entwaffnen“-Camps

Die Flyeraktion ist Teil des antimilitaristischen Camps „Rheinmetall Entwaffnen“, das vom 26. bis 31. August in Köln stattfindet. Das Camp war im Vorfeld durch ein von der Stadt angestrebtes Verbot in die Schlagzeilen geraten, durfte nach juristischen Auseinandersetzungen aber stattfinden.

„Der Versuch, das Rheinmetall Entwaffnen Camp zu verbieten, war ein klarer Eingriff in die Versammlungsfreiheit. Wir lassen uns nicht einschüchtern – unser Protest gegen Aufrüstung und Wehrpflicht ist legitim und notwendig“, betonten Aktivisten von Rheinmetall Entwaffnen.

Ausblick: Antimilitaristische Parade am 30. August

Als Höhepunkt der Protestwoche kündigen die Initiativen für Samstag, den 30. August 2025, eine antimilitaristische Parade durch die Kölner Innenstadt an. Die Parade startet um 14.30 Uhr am Heumarkt. Erwartet werden mehrere hundert Teilnehmer*innen aus ganz Deutschland.

Die Flyer gegen Wehrpflicht können auch in Schwarz / Weiß hier zum Ausdrucken und Verteilen heruntergeladen werden: https://subversive-theorie.de/onewebmedia/Flugblatt%20gegen%20Wehrpflicht%20Schwarz%20Weiss.pdf