Razzia in der Rigaer 94
von: anonym am: 28.08.2025 - 06:29
Die Bullen sind gerade Mittwoch, 28.08. um 06:00 in die Rigaer Straße 94 eingebrochen. In der Straße sind von den Bullen Gitter aufgestellt.
Es ist noch kein Heilikopter in der Luft.
Liebe und Kraft an alle im Haus!
Ergänzungen
Solche Drecksschweine!
Viel Kraft den Bewohnenden