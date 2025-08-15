Samstag 14 Uhr nach Köpenick gegen Heldenkult-Veranstaltung der Nazis von NPD/Heimat

Für Samstag 16.08. haben die Nazis von der "Heimat" von 12-16 Uhr eine "Mahnwache Udo Voigt" vor der Kiekebuschstr. 12 in Köpenick, ca. 80 Meter von ihrer Parteizentrale, angemeldet.

Von 14-18 Uhr wird es eine Gegenkundgebung auf dem Mandrellaplatz geben, auf dem die "Heimat" eigentlich mit ihrer "Mahnwache" stehen wollten, was aber schon im Voraus verhindert werden konnte (siehe Bilder).

Bestimmt ist mit genug Leuten auch noch mehr möglich. Also geht hin, wenn ihr könnt, oder findet Andere, die hingehen können.

Erinnerungen an den 1. Mai 2009 in Köpenick: https://www.youtube.com/watch?v=i8QEbiNMUr4