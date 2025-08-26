Das Gefangenen Info# 456 ist erschienen!
Liebe Leserinnen und Leser,
Ihr haltet nun (endlich) die dritte Ausgabe dieses Jahres in der Hand. Aus verschiedenen Gründen, konnten wir unseren Zeitplan nicht einhalten und die Ausgabe somit nicht pünktlich abliefern. Dafür entschuldigen wir uns bei Euch und hoffen, dass die 68 Seiten Euren Ärger etwas abmildern können. In diesem Sinne, wünschen wir Euch viel Spaß beim Lesen.
Wie wir bei einem Besuch am 26. Mai erfuhren, hat Andreas Krebs vermutlich einen zweiten Schlaganfall erlitten. Er kann seinen linken Arm kaum noch bewegen und hört auf dem linken Ohr nichts mehr. Trotz dieser schweren gesundheitlichen Einschränkungen ist er nachts weiterhin allein in seiner Zelle.
Trotz seines erfolgreichen Hungerstreiks und trotz des Einsatzes seiner engagierten Anwältin bewegt sich die JVA Tegel bis lang nur sehr zögerlich und unzureichend.
Am 4. Juni 2025 verstarb Rainer Löhnert in der Forensik. Er wurde nur 63 Jahre alt.
Rainer war über 38 Jahre lang in verschiedenen forensischen Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen inhaftiert, zuletzt mehr als 12 Jahre in Bedburg Hau. Er war 1986 aufgrund diverser körperlicher Übergriffe und Sachbeschädigungen verhaftet worden, was auf Grundlage des § 63 StGB zu einer langjährigen Unterbringung in einer forensischen Einrichtung führte – einem Paragraphen, der während des deutschen Faschismus geschaffen wurde, um „psychisch Kranke“ und/oder nonkonformistische Menschen dauerhaft aus der Gesellschaft auszuschließen.
In dieser Ausgabe veröffentlichen wir aus diesem traurigen Anlass einige seiner letzten Briefe.
Maja befindet sich seit dem 5. Juni im Hungerstreik. Ihre Forderung ist klar: Sie verlangt, nach Deutschland überstellt zu werden, um zu ihrer Familie zurückkehren zu können und an
ihrem Verfahren in Ungarn von dort aus teilzunehmen.
Am 14. Juli , hat Maja nach 40 Tagen der Verweigerung fester Nahrung den Hungerstreik beendet.
Zaid, der seit Januar 2025 inhaftiert war, wurde am 2. Mai aus der Haft in der JVA Ossendorf entlassen. Das Kammergericht Berlin hatte eine sogenannte Haftverschonung angeordnet.
Ob Zaid dennoch nach Ungarn ausgeliefert wird oder ob die Bundesanwaltschaft Anklage gegen ihn erhebt, bleibt jedoch weiterhin unklar.
Seit dem 18. Juni 2025 braucht Daniela die schwere Bleiweste nicht mehr zu tragen. Sie musste sie seit Beginn des Prozesses am 25. März 2025 auf Anordnung der JVA tragen.
Monatelang haben sie und ihre Anwältinnen und Anwälte auf die dadurch verursachten anhaltenden Kopf- und Nackenschmerzen hingewiesen.
In dieser Ausgabe dokumentieren wir wieder einige Episoden aus den Geschichten mutiger Menschen, die sich gegen Unrecht und menschenrechtswidrige Zustände zur Wehr setzen. Ihre Kämpfe erinnern uns daran, dass Widerstand und Solidarität nicht nur notwendig,
sondern auch wirkungsvoll sind.
Soviel erstmal von uns,
bis bald...
Eure Redaktion
Unvollständige Übersicht:
+Schwerpunkt Freiheit für Daniela Klette!
Flugblatt: Wer ist Daniela
Von Daniela Klette: Es geht um die Abrechnung mit dieser Widerstandsgeschichte
Beiträge von den Gefangenen Dimitris Chatzivasileiadis und Andreas Krebs
Sowie vom Netzwerk Freiheit für alle politischen Gefangenen, Roten Hilfe International, Rede der Anarchisten für ein freies Palästina
+Inland
Mehrere Beiträge zu und vom Andreas Krebs
Andreas Krebs über Rassismus und Abschiebungen im Knast
Ein paar Fakten zu Tommy Weisbecker
Antifa-Inhaftierte:
Majas Prozesserklärung
Brief von Nanuk zur Haftprüfung und Post
Grußwort Paul an Kundgebung vor der JVA Leipzig
Zu Hanna und Zaid
Hausdurchsuchung bei einem palästinensischen Paar
Festnahme einer kurdischen Aktivistin Bahar S.
Interview zu den Verhaftungen und Repressionsschlägen gegen Anarchist:innen in München
+International
In Gedenken an Kyriakos und in Solidarität mit den Verfolgten
RHI Grußbotschaft an die revolutionären Gefangenen
Zur Situation der palästinensischen Gefangenen u.a zu Ahmad Sa’adat
Beiträge zum unbefristeten Hungerstreik von 10 revolutionären Gefangenen gegen die Isolationshaft-Gefängnisse in der Türkei
Stellungnahme des ZK der KP Irans zum 1. Mai
+ Briefe von Gefangene
Nikos Maziotis, von der Anarchistin Marianna M.von Fikret Akar an Georges Ibrahim Abdallah, İhsan Cibelik, Rainer Löhnert
Das Gefangenen Info ist zu beziehen über:
Das GI ist zu beziehen über linke Buchläden https://https://www.gefangenen.info/bazugsquellen/ oder über das Kontaktformular https://www.gefangenen.info/kontakt/
Ergänzungen
