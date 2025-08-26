Das Gefangenen Info# 456 ist erschienen!

Wie wir bei einem Besuch am 26. Mai erfuhren, hat Andreas Krebs vermutlich einen zweiten Schlaganfall erlitten. Er kann seinen linken Arm kaum noch bewegen und hört auf dem linken Ohr nichts mehr. Trotz dieser schweren gesundheitlichen Einschränkungen ist er nachts weiterhin allein in seiner Zelle.

Trotz seines erfolgreichen Hungerstreiks und trotz des Einsatzes seiner engagierten Anwältin bewegt sich die JVA Tegel bis lang nur sehr zögerlich und unzureichend.

Am 4. Juni 2025 verstarb Rainer Löhnert in der Forensik. Er wurde nur 63 Jahre alt.

Rainer war über 38 Jahre lang in verschiedenen forensischen Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen inhaftiert, zuletzt mehr als 12 Jahre in Bedburg Hau. Er war 1986 aufgrund diverser körperlicher Übergriffe und Sachbeschädigungen verhaftet worden, was auf Grundlage des § 63 StGB zu einer langjährigen Unterbringung in einer forensischen Einrichtung führte – einem Paragraphen, der während des deutschen Faschismus geschaffen wurde, um „psychisch Kranke“ und/oder nonkonformistische Menschen dauerhaft aus der Gesellschaft auszuschließen.

In dieser Ausgabe veröffentlichen wir aus diesem traurigen Anlass einige seiner letzten Briefe.

Maja befindet sich seit dem 5. Juni im Hungerstreik. Ihre Forderung ist klar: Sie verlangt, nach Deutschland überstellt zu werden, um zu ihrer Familie zurückkehren zu können und an

ihrem Verfahren in Ungarn von dort aus teilzunehmen.

Am 14. Juli , hat Maja nach 40 Tagen der Verweigerung fester Nahrung den Hungerstreik beendet.

Zaid, der seit Januar 2025 inhaftiert war, wurde am 2. Mai aus der Haft in der JVA Ossendorf entlassen. Das Kammergericht Berlin hatte eine sogenannte Haftverschonung angeordnet.

Ob Zaid dennoch nach Ungarn ausgeliefert wird oder ob die Bundesanwaltschaft Anklage gegen ihn erhebt, bleibt jedoch weiterhin unklar.

Seit dem 18. Juni 2025 braucht Daniela die schwere Bleiweste nicht mehr zu tragen. Sie musste sie seit Beginn des Prozesses am 25. März 2025 auf Anordnung der JVA tragen.

Monatelang haben sie und ihre Anwältinnen und Anwälte auf die dadurch verursachten anhaltenden Kopf- und Nackenschmerzen hingewiesen.

In dieser Ausgabe dokumentieren wir wieder einige Episoden aus den Geschichten mutiger Menschen, die sich gegen Unrecht und menschenrechtswidrige Zustände zur Wehr setzen. Ihre Kämpfe erinnern uns daran, dass Widerstand und Solidarität nicht nur notwendig,

sondern auch wirkungsvoll sind.

Übersicht:

+Schwerpunkt Freiheit für Daniela Klette!

Flugblatt: Wer ist Daniela

Von Daniela Klette: Es geht um die Abrechnung mit dieser Widerstandsgeschichte

Beiträge von den Gefangenen Dimitris Chatzivasileiadis und Andreas Krebs

Sowie vom Netzwerk Freiheit für alle politischen Gefangenen, Roten Hilfe International, Rede der Anarchisten für ein freies Palästina

+Inland

Mehrere Beiträge zu und vom Andreas Krebs

Andreas Krebs über Rassismus und Abschiebungen im Knast

Ein paar Fakten zu Tommy Weisbecker

Antifa-Inhaftierte:

Majas Prozesserklärung

Brief von Nanuk zur Haftprüfung und Post

Grußwort Paul an Kundgebung vor der JVA Leipzig

Zu Hanna und Zaid

Hausdurchsuchung bei einem palästinensischen Paar

Festnahme einer kurdischen Aktivistin Bahar S.

Interview zu den Verhaftungen und Repressionsschlägen gegen Anarchist:innen in München

+International

In Gedenken an Kyriakos und in Solidarität mit den Verfolgten

RHI Grußbotschaft an die revolutionären Gefangenen

Zur Situation der palästinensischen Gefangenen u.a zu Ahmad Sa’adat

Beiträge zum unbefristeten Hungerstreik von 10 revolutionären Gefangenen gegen die Isolationshaft-Gefängnisse in der Türkei

Stellungnahme des ZK der KP Irans zum 1. Mai

+ Briefe von Gefangene

Nikos Maziotis, von der Anarchistin Marianna M.von Fikret Akar an Georges Ibrahim Abdallah, İhsan Cibelik, Rainer Löhnert

