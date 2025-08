Buttersäureangriff in der Fröbelstraße - Lasst uns nazifreie Kieze erkämpfen

Von einer Zunahme rechter Schmierereien, über vermehrte Angriffe auf linke Projekte wie z.B. die Kopernikus in der Nordstadt, Vandalismus an der Gedenkstätte Ahlem bis hin zu körperlichen Übergriffen von neuem Ausmaß: Die (verhältnismäßig) ruhigen Zeiten in Hannover sind vorbei. Auch deutschlandweit sieht es nicht besser aus: Queerfeindliche Angriffe auf CSDs häufen sich, rassistische Gewalt auf der Straße nimmt zu und auch bundesweit trifft es immer öfter linke Projekte.

Gleichzeitig sind so viele Antifaschist*innen im Knast wie es in Deutschland schon lange nicht mehr der Fall war. Die Hetze und Gewalt gegen (vermeintliche) Migrant*innen explodiert. Die Regierung macht zunehmend rechtsradikale Politik damit die AfD es nicht macht.

All das zeigt uns: Es ist notwendig sich zu organisieren! Wir müssen in unseren Vierteln solidarische Netzwerke unterstützen und aufbauen, Diskriminierung konsequent bekämpfen und die Faschos auch praktisch vertreiben! Sie testen gerade Grenzen aus – höchste Zeit sie in ihre Schranken zu verweisen!

Organisiert euch selbst oder schließt euch bestehenden Strukturen an: Es gibt Kollektive zu Stadtteilarbeit wie Kiezkollektiv, Nordstadt Solidarisch oder Solidarisch im Stadtteil, das Offene Antifaschistische Café in der Kornstraße und eine Sammlung anschlussfähiger Gruppen von der Agentur für Politische Arbeit.

Lasst uns gemeinsam für nazifreie Kieze einstehen!

In Solidarität mit allen Antifas und Betroffenen faschistischer Gewalt!