Hausdurchsuchung 11.12 Hamburg

Heute morgen, den 11.12., wurde um 06:00 Uhr eine Hausdurchsuchung bei Anja Flach in Hamburg durchgeführt. Vorwurf war das Teilen eines Bildes von einer Platzumbenennung auf Twitter und Facebook. Der Platz wurde dieses Jahr in Erinnerungen an Jakob umbenannt, der in Kurdistan durch türkische Bombardements ermordet worden ist.