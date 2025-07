Anthony Jähne am Arbeitsplatz in Friedrichshain geoutet

Anthony Jähne ist Teil der Deutschen Jugend Voran (kurz DJV) in Berlin. Er nahm an mehreren Aufmärschen in Berlin und Leipzig teil. Zusammen mit Julian Milz und anderen Neonazis war er 2024 an mehreren brutalen Angriffen auf Antifaschisten beteiligt, woraufhin seine Wohnung in der Grevesmühlener Straße 10, 13059 Berlin (Hohenschönhausen) am 23.10.2024 von den Cops durchsucht wurde.

Jähne hat sich in den letzten Monaten nicht mehr auf Aufmärschen blicken lassen. Dennoch er immer noch Teil der Neonazi-Clique und teilt seine Gesinnung weiterhin offen in den sozialen Medien.

Aktiv werden! Nazis aus den Vierteln vertreiben!