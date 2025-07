Wuppertal: Neonazi Kevin Koch geoutet

Wir haben heute in den frühen Morgenstunden (07.07.2025) den Neonazi Kevin Koch in Wuppertal-Barmen geoutet. Kevin Koch ist seit über 15 Jahren in bundesweiten Neonazistrukturen aktiv und versucht sich derzeit, mit "Koch Production Consults UG" selbstständig zu machen. Mit Flugblättern, Plakaten und einer an der Hauswand angebrachten Nachricht teilten wir der Nachbar:innenschaft mit, wer am Hohenstein 41 wohnt.

Neonazis aus der Deckung reißen - kein Rückzugsgebiet für rechte Ideologie!

Antifaschismus bleibt notwendig!

Für die sofortige Rücküberstellung Majas nach Deutschland!

Maja befindet sich seit über einem Monat im Hungerstreik und der Zustand von Maja ist mittlerweile kritisch. Bringt Maja zurück!

Freiheit für Maja und alle inhaftierten Antifaschist:innen!