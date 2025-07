Anregung & Diskussionsbeitrag oder der Kampf gegen die Blödheit der Mit- Menschen.Als Anregung & Diskussion

Anna & Arthur halten immer noch die Fresse!

Proteste & Widerstand – gegen Krieg, Abschie-

bungen, die kapitalistische Globalisierung,

Atomtransporte oder Antifaschismus – werden

immer wieder dazu führen, dass Menschen nicht

nur gegen diese Missstände vorgehen, sondern

sie als Resultat aus dem kapitalistischen Sys-

tem begreifen und damit beginnen, die beste-

henden Machtverhältnisse zu hinterfragen.

Genau wie Ausbeutungs- und Unterdrückungsver-

hältnisse zwangsläufig aus der vorherrschenden

kapitalistischen Profitwirtschaft resultieren,

sind die Angriffe des Staates auf diejenigen,

die sich der bestehenden Ordnung entgegenstel-

len, systemimmanent.

Die Linke in Deutschland ist seit eh & je mit

Einschüchterungsversuchen, Hausdurchsuchungen,

(politischer) Strafverfolgung und Knast

konfrontiert.

Um den Repressionsorganen des Staates keinen

Einblick in unsere Strukturen zu gewähren und

sich selbst und andere vor Repression zu

schützen, galt in der Linken lange Zeit strö-

mungsübergreifend das

"Anna und Arthur

halten’s Maul"-Prinzip.

Aus der RAF-Erklärung vom 29.11.1996

Es ist nicht nur ein Problem im Zerfallsprozeß

unseres gesamten ehemaligen politischen Zusammen-

hangs, sondern eines der Linken. Es ist sicher

kein Zufall, daß ausgerechnet in den letzten

Jahren verschiedentlich offen wurde, daß erhal-

tenswerte Grundsätze bezüglich des Verhältnisses

zu Aussagen und unnötigem Gerede flöten gegangen

sind. Für viele ist nicht nur eine Epoche zu

Ende, sondern manch eine/r findet sich auch ganz

persönlich nicht mehr wieder im radikalen Kampf

gegen das System und/oder in illegalen Struk-

turen der Linken.

Es sollte aber niemand vergessen, daß mit der

eigenen Entscheidung andere nicht zum Objekt

gemacht werden können. Die Entscheidung von

Einzelnen führt weder dazu, daß der revolu-

tionäre Kampf gleich ganz abgeblasen wird – noch

dazu, daß in der zukünftige Linken nicht wieder

illegale Kampfstrukturen gebraucht werden.

Es bleibt für alle Zeiten dabei – Zerfallspro-

zesse hin oder her: Keine Aussagen über beste-

hende illegale (oder legale) Strukturen!

Keine Aussagen über geheime Exil-Orte und

Strukturen! Es wird immer wieder Genoss*Innen

geben, die davon Gebrauch machen und darauf

angewiesen sind, daß die Bullen nicht alles

darüber wissen, wie linke Strukturen so etwas

organisieren könnten. Keine (scheinbar heute

harmlosen) Infos über die Illegalität und

wie diese zu organisieren möglich ist!

Weder in der Form von Aussagen noch von ent-

politisiertem Gelaber in Medien, "Anekdoten

aus früheren Zeiten" in Büchern oder am

Tresen, oder egal in welcher Form der Selbst-

darstellung!

Kurz auf den Punkt gebracht

- Keine Aussagen bei den Bullen!

- Nichts Unterschreiben!

That's it!

Ein paar Genoss*Innen