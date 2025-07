„Wie viele sind hinter Gittern, die wir draußen brauchen“ – Ausgabe Juli 2025

Zu den Beiträgen

Zum Tode von Rainer Löhnert aus der Forensik

Rainer Löhnert ist am 4.Juni 2025 in der Forensik Bedburg Hau gestorben!

Rainer wurde nur 63 Jahre alt. Er war über 38 Jahren in verschiedenen Forensiken Nordrhein-Westfalens eingesperrt. Seit über 12 Jahren in Bedburg-Hau.

Verhaftet worden ist er 1986 wegen diverser körperlicher Übergriffe und vieler Sachbeschädigungen. Begründet wird das mit dem Paragraphen 63 des Strafgesetzbuches, der im deutschen Faschismus zur langfristigen oder dauerhaften Aussonderung „psychisch kranker“ und/oder nonkonformistischer Menschen geschaffen wurde.

Rainer war in Isolation vom 1989-1995 in Eickelborn und von 1997-2003 in Bedburg Hau.

Interviews mit Rainer:

https://www.freie-radios.net/108895

https://www.freie-radios.net/70360

Interviews über ihn:

https://www.freie-radios.net/117966

https://www.freie-radios.net/117416

https://www.freie-radios.net/113090

Dazu Telefonat mit dem Gefangenen Andreas Krebs

Am 16.Mai hat der Knastrebell Andreas, der schon 26 Jahre Gefängnis hinter sich hat und kürzlich seinen Hungerstreik in Tegel nach 32 Tagen beendete.

Zu Rainer hatte er vor allem langen brieflichen Kontakt.

Auch werden wir kurz auf Andreas Situation eingehen.

Andreas Krebs

Seidelstr. 39

13507 Berlin

Der ehemalige Gefangene Thomas Meyer-Falk zu Rainer Löhnert

27 Jahre war Thomas selbst als politischer Gefangener in Haft und im Sommer 2023 wurde er entlassen.

Er hatte im Knast brieflichen Kontakt zu ihm. Er wird besonders auf die Zusammenhängen von Knast und Forensik eingehen.

Maja ist seit dem 5.Juni im Hungerstreik

Nach einer illegalen Auslieferung von Deutschland nach Ungarn und fast einem Jahr Isolation in Budapest hat die nichtbinäre Antifaschistin Maja am 5. Juni 2025 in den Hungerstreik begonnen. Maja fordert um Rückführung nach Deutschland. Sie wurde im Rahmen der Ermittlungen zu verschiedenen Auseinandersetzungen gegen Neonazis während einer faschistischen Demo in Budapest 2023 festgenommen.

Während Maja bereits 7 kg abgenommen.

Es gab schon zahlreiche Solidaritätsaktionen für Maja.

Die Sendung wird wiederholt am Donnerstag, den 3.7. von 11-12 Uhr Dienstag, den 8.7. von 19-20 Uhr, Donnerstag, den 10.7. von 11-12 Uhr und von 22-23 Uhr. Sowie Dienstag, den 15, und 22 und 29.7. jeweils von 19-20 Uhr.

Eine neue Sendung wird es am Dienstag, den 5. August 2025 von 19–20 Uhr geben.

