[Bure] GARE À LA REVANCHE !

Die Gefahr eines weltweiten Atomkriegs ist so aktuell wie nie zuvor seit dem Ende des Kalten Krieges. Die Atommächte verteilen die Welt neu, und Frankreich pokert um seinen Anteil am Kuchen. Ein gefährliches Spiel: Während die Ukraine militärisch unterstützt wird und sogar die Entsendung französischer „Friedenstruppen“ vorgeschlagen wird, blüht die französisch-russische Zusammenarbeit im Atomsektor. So konnte Frankreich erfolgreich die Sanktionierung von Kernbrennstoffen verhindern und lieferte nach Beginn der Invasion sogar Bauteile für die Atom-U-Boote der russischen Flotte. Jene Atomstreitmacht, gegen die Macron der EU kürzlich vorschlug, sich unter dem Schirm französischer Raketen zu schützen – eine umwerfende Hinterlist!

Im zivilen Bereich ist die Lage kaum besser. Mit der „relance de nucléaire“ macht sich Frankreich zum Vorreiter einer Rückkehr in die globale nukleare Zukunft. Im Rahmen einer angeblich grünen Energiewende will der Staat sein ohnehin schon riesiges Atomprogramm weiter ausbauen: Verlängerung der Laufzeiten der Kraftwerke, Bau neuer Reaktoren, Ausbau der Anlage in La Hague… und erhöht damit nicht nur das Unfallrisiko, sondern produziert auch immer mehr hochradioaktiven Müll; Lagerdauer: 100.000 Jahre. Bestimmungsort: Bure.

Unterdessen wird der Bau dieser pharaonischen Deponie immer konkreter: Anfang 2023 wurde der Antrag auf Baugenehmigung (DAC) für das Projekt eingereicht. Anfang letzten Jahres leitete ANDRA eine neue Entwicklungsphase ein, die mit verschiedenen Vorbereitungsarbeiten einhergeht, wie z. B. der Einrichtung neuer Bohrstellen, archäologischen Ausgrabungen sowie dem Bau mehrerer Plattformen. In dieser Entwicklungsphase werden auch über 500 Grundstücke enteignet, die für die Umsetzung des Projekts benötigt werden.

Der ehemalige Bahnhof von Luméville, seit 2007 ein zentraler Widerstandsort des Anti-Cigéo-Kampfes, ist ebenfalls betroffen. Der „Bahnhof“ liegt direkt an der künftigen Castor-Strecke, auf der die radioaktiven Abfälle transportiert werden sollen, und stellt eine rechtliche und physische Barrikade dar, die den Bau des Projekts direkt behindert. Seit der gewaltsamen Räumung der Waldbesetzung steht der Widerstand in Bure also vor einer neuen Konfrontation mit der Atommafia und den staatlichen Behörden, die sie schützen.

Nein, der Kampf gegen die Atomkraft ist leider kein Phänomen der Vergangenheit, er ist aktuell und heute notwendiger denn je! Wir müssen Wege finden, um die Schwäche der Bewegung zu überwinden und in die Offensive zu gehen! Genauso wie wir aus der Isolation herauskommen und eine lebendige Konvergenz mit anderen sozialen und ökologischen Kämpfen entwickeln müssen. Die Zeit drängt angesichts der sich abzeichnenden Katastrophe und die Zukunft hängt von unserem gegenwärtigen Handeln ab!

Zum Zeitpunkt der Demonstration wird der Bahnhof möglicherweise eine illegale Besetzung sein und ernsthaft von Räumung bedroht. Eine Situation, auf die wir uns seit vielen Jahren vorbereiten. Die vergangenen Mobilisierungen haben vielleicht den einen oder anderen an die Geschichte des Jungen erinnert, der immer wieder vor dem Wolf warnte, bis ihm niemand mehr glaubte. „Jetzt oder nie!“ Das mag dieses Mal auf den Bahnhof zutreffen, aber ganz sicher nicht auf den Kampf gegen die Atomkraft. Ja, es besteht dringender Handlungsbedarf. Aber wenn man bedenkt, dass das Thema auch in den nächsten 100.000 Jahren aktuell bleiben wird, ist es ein zweischneidiges Schwert, bei jeder zweiten Mobilisierung zur „letzten Schlacht“ aufzurufen.

Nein, der Kampf gegen Cigéo wird nicht mit der Räumung (oder der versuchten Räumung) des Bahnhofs enden, aber der Verlauf dieses Konflikts wird die Grundbedingungen des Widerstands verändern… Nicht nur die zukünftige Abwesenheit des Ortes als logistische Ressource des Kampfes wird eine Lücke hinterlassen, die es zu füllen gilt. Mit „La Gare“ würde auch die letzte „offene Front“ des Kampfes gegen Cigéo in absehbarer Zeit verschwinden. Die polizeiliche Besetzung des Gebiets, die Repression sowie die weitere Militarisierung der Zone, die die Räumungsaktion mit sich bringen wird, werden auf lange Sicht eine alltägliche Realität bleiben. Es liegt an uns, den Kampf um den Bahnhof auf eine Weise zu führen, die es uns ermöglicht, Erfahrungen und Kraft für zukünftige Kämpfe zu sammeln.

Natürlich werden wir uns zum Zeitpunkt der Räumung gegen den Angriff wehren. Aber bis dahin wollen wir nicht passiv bleiben und die Schlange wie ein Kaninchen beobachten, bis sie gefressen wird. Wir wollen unsere kollektive Kraft gegen diejenigen richten, die uns und das Leben, für das wir kämpfen, bedrohen: selbstbestimmt und zu unseren Bedingungen.

Denn wenn der Bahnhof eine Barrikade im Kampf gegen das Projekt ist, bedeutet „den Bahnhof verteidigen“ vor allem eines: Cigéo angreifen!

Wir wollen diesen Block aber auch bewusst in den politischen Kontext eines Anti-Atomkraft-Kampfes stellen, der mehr bedeutet als die (dringende) Abschaltung von Atomanlagen, Müllvermeidung und atomare Abrüstung – und noch mehr als ein „Aber nicht vor meiner Haustür“. Wir stellen uns gegen das Herrschaftssystem im Allgemeinen! Wir stellen uns gegen Krieg, Ausbeutung, Unterdrückung und Ökozid! Wir wollen keinen „grünen“ Kapitalismus, der weiterhin auf (post-)kolonialen und extraktivistischen Strukturen beruht; ganz und gar nicht! Wir lehnen jede Form von systemischer Unterdrückung ab und kämpfen für eine freie und solidarische Gesellschaft. Da dies innerhalb der Anti-Atomkraft-Bewegung leider nicht selbstverständlich ist, halten wir einen autonomen Block für das geeignetste Mittel, um an der Mobilisierung teilzunehmen und dort unsere eigenen Inhalte sichtbar zu machen: Autonom – anarchistisch – antiautoritär!

Wir wollen uns vor dem Datum der Räumung (hoffentlich) zusammenfinden, um in einem Moment gemeinsamer Stärke unseren entschlossenen Widerstand gegen das Atomprojekt vor die Tore der ANDRA zu tragen. Nicht in einer Einheitsfront, die aus faulen Kompromissen geschmiedet wurde, sondern in all der Vielfalt und sozialen Breite, die die Anti-Atomkraft-Bewegung seit jeher auszeichnet. Es liegt an jedem Einzelnen, über den Ausdruck des Protests zu entscheiden und einen entsprechenden Block zu organisieren oder (wenn es sich damit vereinbaren lässt) sich einer der

bestehenden Mobilisierungen anzuschließen. Der Block, den wir organisieren, wird klar auf die Idee der „taktischen Vielfalt“ setzen und daher keinen einschränkenden „Aktionskonsens“ formulieren. Ebenso wird es keine gesonderte Anmeldung bei der Präfektur geben. Was wir uns wünschen, ist ein Tag des gemeinsamen Widerstands: laut und

fantasievoll, wütend und kreativ, aufmerksam und entschlossen, fröhlich und unkontrollierbar!

Am 20. September alle nach Bure!*.

*Selbst im Falle einer vorzeitigen Räumung des Bahnhofs oder eines Demonstrationsverbots werden wir da sein!