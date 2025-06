Outing - NAZIBULLE IN DER NACHBARSCHAFT

Maximilian (Max) Georg Radmann fing 2004 direkt nach dem Abitur bei der Polizei an und wechselte 2016 nach Hessen.

Schon seit 2014 ist er Mitglied der AfD, erst in München (u.a. Beisitzer im Kreisvorstand), seit 2023 in Frankfurt am Main.

2024 hielt er verschwörungsideologische Vorträge mit dem Titel „Correctiv – die Potsdam-Lüge“ unter anderem in Frankfurt und Gießen. Für die AfD ist er Fachreferent für Innenpolitik sowie Fraktionsassistent im Hessischen Landtag.

Er ist zudem ehrenamtlicher Richter am Sozialgericht Frankfurt.

Selbst der Verfassungsschutz stuft die AfD mittlerweile als rechtsextrem ein, zu ihr ist alles gesagt.

Was extrem Rechte bei der Polizei anrichten, sieht man in Frankfurt im 1. Revier, beim NSU 2.0 oder als der junge Schwarze Lorenz im April 2025 in Oldenburg von Polizisten von hinten erschossen wurde. Auch in Frankfurt wurde vor ca. 3 Jahren der Schwarze Amin Farah vom SEK regelrecht hingerichtet. Das sind keine Einzelfälle, das hat System und deswegen ist es richtig zu sagen, dass NAZIBULLEN TÖTEN!

Wer wie Maximilian Radmann in einer faschistischen Partei Hass und Hetze organisiert, bekommt dafür die Quittung. Keine Ruhe für Faschos, egal ob braun, blau oder in Uniform!

Grüße an dieser Stelle an Maja im Hungerstreik in Budapest und alle Antifas auf der Flucht und im Knast. Es wird an euch gedacht, ihr seid nicht allein! ALERTA!