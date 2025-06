Solidarität mit Daniela Info Nr. 36 / 19.6.2025

Ein Artikel von Ariane Müller

Endlich: Keine Bleiweste mehr für Daniela Klette!

Die Staatsanwältin Marquardt kann sich nun diese überstülpen.

Am 18. Juni 2025, dem 15. Prozesstag, hat das Landgericht – 1. Große Strafkammer - Verden durch den Vorsitzenden Richter am Landgericht Engelke, den Richter am Landgericht Niemeyer und die Richterin am Landgericht Meinke am 17.06.2025 beschlossen:

Auf den Antrag der Rechtsanwälte Undine Weyers, Lukas Theune und Ulrich von Klinggräff auf gerichtliche Entscheidung vom 03.06.2025 wird die Anordnung der Justizvollzugsanstalt für Frauen in Vechta zum Tragen einer Schutzweste beim Transport außerhalb der Justizvollzugsanstalt aufgehoben.

Seit Beginn des Prozesses am 25 März 2025, angeklagt wegen 13 Geldbeschaffungsaktionen vor dem Landgericht Verden und nach Ansicht der Bundesanwaltschaft ehemaliges Mitglied der 1998 aufgelösten RAF, muss Daniela Klette auf Anordnung der JVA Vechta eine schwere Bleiweste tragen. Klette musste diese Weste auf den Transporten von der JVA zu den Prozessorten, zuerst in Celle mit zwei Stunden Fahrzeit pro Strecke, und jetzt in Verden-Eitze (eine Stunde Fahrzeit pro Weg) und zurück tragen.

Laut der Stellungnahme der Justizvollzugsanstalt für Frauen in Vechta vom 10.06.2025 handelt es sich um eine ballistische Schutzweste der Schutzklasse 4 mit dem zentralen Element von sog. Aufrüstplatten mit einem Gewicht von ca. 12 kg,

Diese verursacht bei Klette anhaltende Kopf- und Nackenschmerzen mit einhergehenden Verspannungen. Monatelang haben Klette und ihre Anwälte immer wieder auf diesen Punkt hingewiesen.

Die JVA begründete ihre Anordnung damit, dass Klette auf den Transporten erschossen oder durch ein Sprengstoffattentat tödlich oder schwer verletzt werden könnte.

“(…) dass der Angeklagten, die über einen schlanken Körperbau verfügt, während des Transportes Hand- und Fußfesseln angelegt sind, sodass sie weder durch den Einsatz ihrer Hände noch durch eine Veränderung ihrer Sitzhaltung die auf sie durch die Schutzweste wirkende Belastung reduzieren kann.“, so die Richter u.a. in ihrer Begründung.

Mehrmals hatte Klette mündlich und schriftlich erklärt, dass sie auf das Tragen der Bleiweste verzichten will. Die Fixierung der Hände und der Füße ist eine Anordnung von der Bundesanwaltschaft. Auf den Transporten wird Klette immer von drei weiteren Polizeiwagen mit schwer bewaffneten Polizeikräften begleitet.

Alle Prozessbeteiligten hatten am 3. Juni 2025 nach Verhandlungsschluss für einen kurzen Moment sich selbst überzeugen können, sie durften die Bleiweste für einen kurzen Moment überziehen. Alle empfanden die Bleiweste als schwer, belastend und unbequem. Nur die Staatsanwältin Marquardt fand die Bleiweste überhaupt nicht schlimm. Da jetzt die Bleiweste „frei“ ist, kann die Staatsanwältin nun endlich diese während der Verhandlungsdauer ja immer tragen.

Eine Kurzmeldung der jungen Welt: Ausgabe vom 19.06.2025, Seite 4 / Inland

Klette künftig ohne Bleiweste

Verden. Im Prozess gegen das mutmaßliche Exmitglied der aufgelösten Roten Armee Fraktion (RAF), Daniela Klette, erzielte die Verteidigung einen Zwischenerfolg. Klette muss bei Transporten außerhalb der Justizvollzugsanstalt (JVA) Vechta fortan keine bleibeschwerte ballistische Schutzweste mehr tragen. Die Entscheidung hat der Vorsitzende Richter am Mittwoch im Landgericht Verden verlesen. Die 66jährige musste seit Beginn des Prozesses am 25. März dieses Jahres auf Anordnung der JVA eine solche Weste tragen. Monatelang haben sie und ihre Anwälte auf dadurch verursachte anhaltende Kopf- und Nackenschmerzen hingewiesen. Die Gefängnisleitung begründete die Anordnung damit, dass Klette auf den Transporten erschossen oder durch ein Sprengstoffattentat schwer verletzt werden könnte. Am 3. Juni konnten sich alle Prozessbeteiligten von dem Tragegewicht der Weste überzeugen. Sie empfanden diese als schwer, belastend und unbequem. Einzig die Staatsanwältin schätzte die Belastung als nicht schwerwiegend ein. Die Richter stellten in ihrem Beschluss ferner fest, dass »der Angeklagten, die über einen schlanken Körperbau verfügt«, durch die Hand- und Fußfesseln »während des Transportes« geschadet werde. Klette könne ihre Sitzhaltung auf den zuletzt rund einstündigen Fahrten nicht ändern. Ariane Müller

Infos zur Busfahrt von Frankfurt zum Prozess nach Verden am 13. August 2025

"Die Solidarität lässt für sie, so sagt Daniela, die Sonne aufgehen“

Wir freuen uns gemeinsam mit euch am 13. August im Bus der Solidarität aus Frankfurt

am Main zum Prozess gegen Daniela Klette nach Verden zu fahren. Abfahrt ist um 01:00

Uhr am DGB Haus in der Wilhelm-Leuschner-Straße in Frankfurt am Main. Nach dem

Prozesstag geht es gemeinsam zurück nach Frankfurt.

Tickets bekommt ihr für 30€ jeden Montag im Infoladen im Exzess in Frankfurt oder per

Mail (danielasoliffm@systemli.org, gerne verschlüsselt)

Seien wir kreativ, farbenprächtig und kämpferisch! Solidarität ist unsere Waffe!