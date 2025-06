[DD] Statement zum Konflikt im Hausprojekt RM16

Wir könnten jetzt einsteigen in die Spirale von Behauptungen und Gegenbehauptungen. Wir könnten Geschildertes hinterfragen, kontextualisieren und widerlegen. Wir könnten noch mehr Informationen ungerichtet in die Öffentlichkeit geben, von denen am Ende höchstens der Staat und politische Gegner*innen profitieren.

Doch so wollen wir nicht streiten, so wollen wir nicht kämpfen! Was wir wollen, ist ein Hausprojekt, das dauerhaft vollständig bewohnt ist. Was wir wollen, ist ein lebendiges Haus, das endlich wieder wahrnehmbar und für politische Gruppen offen ist. Was wir wollen, ist eine kollektive Perspektive für das Haus. Was wir wollen, ist ein Ende der öffentlichen wie juristischen Schlammschlacht und der Nutzung aller Mittel ohne Rücksicht auf Verluste.

Leider müssen wir feststellen: Alle Versuche der Aufarbeitung von Konflikten in den vergangenen 5 Jahren sind gescheitert. Erneut steht das Haus nahezu leer – nur diesmal mit viel mehr Öffentlichkeit als in den vergangenen Jahren. Neu sind die Ursachen allerdings nicht. Alle Aufforderungen von unterschiedlichsten Akteur*innen, endlich Verantwortung für eigenes gewaltvolles, grenzüberschreitendes Verhalten zu übernehmen, Konsequenzen im Sinne des Erhalts des Hauses zu ziehen und endlich auszuziehen, sind verhallt. So kann es keinen Neustart geben. So wird die RM16 niemals zurück in die Bewegung kommen.

Lasst uns also darüber nachdenken, wie Bewegung in die RM16 kommen kann. Und lasst uns dabei die Menschlichkeit nicht verlieren.

Die RM16 zurück in die Bewegung!

Wir sind per Mail erreichbar für eure Ideen und auch Fragen: supportrm16[ät]systemli.org