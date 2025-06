switch off rüstungsindustrie! angriff auf rüstungsfirma vincorion in hamburg

vincorion entwickelt, produziert und verkauft generatoren, energieversorgunssysteme, elektronische bauteile, optische systeme, zielerfassungtechnik und waffenstabilisierungssysteme. eingebaut wird das alles in den kampfpanzer leopard 2, den schützenpanzer puma, den radpanzer boxer oder die panzerhaubitze 2000, aber auch in den hubschrauber nh90, das raketensystem iris-t oder das raketensystem patriot. vincorion bekommt vor allem aufträge von der bundeswehr, aber auch aus anderen europäischen ländern und den usa.

2024 wurde die 200-millionen-euro-marke beim umsatz erreicht, und geschäschäftsführer kajetan von mentzingen peilt bereits die 500 millionen an, allein der umsatz der raketentechnik soll vervierfacht werden. nach eigenen angaben steht vincorion gerade an der schwelle von der manufaktur- zur massenproduktion. 550 von 900 beschäftigten arbeiten in wedel bei hamburg, weitere vincorion-standorte sind in nordrhein-westfalen und bayern. kajetan von mentzingen nimmt kein blatt vor den mund, wenn es um seine forderungen an die politik geht: „das bisherige sondervermögen war ein wichtiger erster schritt. nun müssen wir über eine aufstockung der verteidigungsausgaben auf 2,5 bis 3 prozent des bip nachdenken, um unsere ziele zu erreichen".

wir haben uns über die zahlreichen aktionen im vorfeld des veteran*innentags 2025 sehr gefreut! den erklärungen aus bremen, soltau und berlin haben wir inhaltlich nichts hinzuzufügen. besonders gelungen erscheint uns, dass durch die verschiedenen angriffe in den letzten tagen viele wesentlichen bereiche für einen militanten antimilitarismus exemplarisch abgedeckt wurden: das rekrutieren und werben fürs militär, die infrastruktur der bundeswehr, die rüstungsproduktion und ihre verantwortlichen. es gibt aber natürlich noch viele weitere möglichkeiten, die militärmaschine zu sabotieren: miltärische forschung, zivile logistik, support von derserteur*innen usw.

die rot-grüne stadtregierung in hamburg hat sich überlegt, eine der medial bedeutensten öffentlichen veranstaltungen zum erstmalig stattfindenden veteran*innentag zu organisieren heute sollen in anwesenheit von kriegsminister boris pistorius mit einem "festakt" auf dem rathausmarkt mehrere hundert bundis feierlich zu offizieren befördert werden. in näherer zukunft werden wir uns mit der forcierten wiedereinführung der wehrpflicht auseinandersetzen müssen. das projekt, die gesellschaft kriegstüchtig zu machen, nimmt an fahrt auf und es ist dringend notwendig, den antimilitaristischen widerstand neu und breit aufzubauen und militant zu untertützen. um dem kriegs-wahnsinn und der zerstörung dieses planeten insgesamt etwas entgegen zu setzen, müssen wir gemeinsam kämpfen: gegen amazon, facebook, google und open-ai, gegen tesla, bmw und porsche, gegen rwe und e-on, gegen bundeswehr und rüstungsindustrie, gegen patriarchat, rassismus und antisemitismus.

keine götter, keine staaten, keine vaterländer!

switch off the system of destruction!

war starts here. let's bring it home!

rüstungsproduktion und kriegslogistik angreifen - veteran*innentag sabotieren!

glück und kraft in untergrund und haft!

free all antifas!

unterstützt maja, seit dem 5.6. im hungerstreik!

freiheit für daniela!

freiheit für die beiden gefangenen anarchist*innen in m!