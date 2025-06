3 Podcasts „Wie viele sind hinter Gittern, die wir draußen brauchen“ – Ausgabe Juni 2025

Andreas Krebs beendet erfolgreich seinen Hungerstreik!

Gespräch mit Daniel (JVA Tegel), 14:14 Min.

Am 16. Mai 2025 hat der Knastrebell Andreas, der schon 26 Jahre Gefängnis hinter sich hat, seinen Hungerstreik in Tegel nach 32 Tagen beendet. Er hat zu all seinen Forderungen positive Zugeständnisse durch die Klassenjustiz erhalten:

Sein Schlaganfall vom November 2024 wurde anerkannt, seine medizinische Versorgung wurde stark verbessert, er hat ein Gespräch unter anderem mit dem Anstaltsleiter führen können. Darüber hinaus hat er Zusagen erhalten für eine verbesserte langfristige medizinische Versorgung und Untersuchungen, seinen Wunsch in einer anderen Anstalt verlegt zu werden zu unterstützen und dass keine Steine in den Weg gelegt werden bei der Post und Anträgen.

Andreas Krebs

Seidelstr. 39

13507 Berlin

Zum Prozess gegen Daniela Klette

Gespräch mit Ariane von der Gruppe „Solidarität mit Daniela“; 16:27 Min.

Der Prozess gegen Daniela Klette wird seit dem 28. Mai in Verden fortgesetzt. Für diesen Zweck wurde eine ehemalige Reithalle in Verden-Eitze zu einem Festungsbunker umgebaut und für rund zwei Jahre angemietet. Kostenpunkt: 3,6 Millionen Euro. Vorgeworfen werden Daniela von der Staatsanwaltschaft Verden 13 Aktionen zur Geldbeschaffung.

Die Rechtsanwält:innen hatten einen Antrag beim Gericht eingereicht: Verlegung in das Landgericht Verden. »Denn der Ausbau dieser Reithalle zu einem Hochsicherheitsbereich suggeriert in der Öffentlichkeit eine enorme Gefährlichkeit, lässt Erinnerungen an Orte wie Stammheim…anklingen «, heißt es darin. Daniela schloss sich durch Erklärung der Verteidigung an. Am nächsten Prozesstag am 3. Juni wird über Antrag entschieden.

Während der Transportfahrten zwischen der JVA Vechta und dem OLG Verden muss Daniela auf Anordnung der JVA Vechta eine schwere Bleiweste anziehen. Die Bleiweste führt bei ihr zu langanhaltenden Schmerzen vor allem im Nackenbereich, die Konzentration leidet darunter. Auch ist Daniela von einer drakonischen Zensur betroffen. Weiterhin wird die Kriminalisierung von Besucher:innen fortgesetzt.

Daniela Klette

An der Propstei 10

49377 Vechta

Gewaltsame Unterdrückung der Nakba-Demo in Berlin

Gespräch mit einem Mitglied von Perspektive online; 18:16 Min.

Die Polizei hat am 15. Mai 2025 in Berlin die rund 1.100 Demonstrant:innen zum Nakba-Tag angegriffen, der an die Vertreibung von über 700.000 Palästinensern im Kontext der Staatsgründung Israels im Mai 1948 erinnerten. Es seien über 50 Demonstranten festgenommen worden, darunter auch vier Journalist:innen. Es sind auch mehrere Teilnehmer:innen verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden.

Wie in den vergangenen Jahren hat die Polizei den Demonstrationszug verboten und als Kundgebung auf den Berliner Südstern im Ortsteil Kreuzberg beschränkt.

