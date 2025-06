Nazis auf der „Gemeinsam für Deutschland Demo“ in Reutlingen

Die Rechte Demo spannte ca. 400 Teilnehmer:innen. Aus dem Jung-Nazi Spektrum nahmen knapp unter 40 Personen teil, welche sich im letzten Teil der Demo einordneten. Folgende Gruppen ordneten sich in einen Block ein: Unitas Germanica, JN, Zollernjugend-Aktiv. Der große Teil des Blocks trafen sich vorher in der Nähe der Kundgebung und lief geschlossen auf den Platz (01, 02, 04, 05, 06, 09, 13, 17, 27, 28, 31, 32, 33). In diesem Block machte 04 mehrere Ansagen und trat als Anführer auf.

Scheinbar ging ihnen die Demo zu lange, weshalb ein großer Teil die Demo vor Ende verließ. Nr. 06 + eine weitere Person fuhren mit dem Zug Richtung Aulendorf, Nr. 08 + eine weitere Person mit dem Zug Richtung Stuttgart, 01 + 02 + 05 + 17 + 32 + 33 fuhren mit dem Zug nach Horb. Vier Nazis wurden dort von einem orangenen VW mit Calwer Zulassung abgeholt.

Mindestens drei weitere fuhren mit dem Auto aus Reutlingen ab, ihr Kennzeichen ist TÜ-MK 2004.

09 versuchte die 8. März Demo in Tübingen zu stören, 13 pöbelte am Rande der 1. Mai Demo in Villingen-Schwenningen. 24 trug eine „Kampf der Nibelungen“ Jacke.

38 lief abseits des Blocks in der Demo und trug ein „Deutsche Jugend voran“ T-Shirt.

Die aufgeteilte Abfahrt der Jung-Nazis (besonders aus dem Unitas Spektrum) in die ganze Region, zeigt wieder: Sie sind zwar via Internet vernetzt, vor Ort in ihren Heimatstädten sind sie alleine und vereinzelt. Diese Demos dienen weiterhin als Vernetzung und einzige Praxis.

Ebenfalls abseits des Blocks lief Chase Walinski aus Mössingen mit Deutschland Fahne mit Eisernem Kreuz sowie einer „Gadsden“-Fahne („Don’t tread on me“). Vor einem Jahr kandidierte er in der Kommunalwahl für die CDU Mössingen. Am Rande des FFF-Klimastreiks in Tübingen am 14. Februar 2025 stand er als Teil einer Gruppe gleichaltriger - ebenfalls mit einer "Gadsden"-Fahne.

Eine sechsköpfige Gruppe JNler ging noch vor dem Beginn der Demo. Mit dabei war Lois Wagner aus Eschede, der auch an der Sonnenwendfeier der JN teilnahm (https://recherche-nord.com/gallery/2024.06.15.html), bekannt aus der RTL-Doku. Ebenfalls teil der Gruppe war JN04, der am 20.03. in Stuttgart mit in einer Gruppe der Zollernalbjugend-Aktiv stand und am 26.04. in Balingen. Außerdem waren er und JN02 auf der JN-Demonstration am 1. Mai in Gera. Vier aus dieser Gruppe gingen, zu Beginn der Demo, gemeinsam ins Parkhaus. JN05 + eine Frau fuhren, in einem weißen Ford Transit mit dem Kennzeichen KÜN-W 2004 weg. Zwei der Jung-Nazis (21 + 19) machten Fotos mit Lois Wagner.

Ebenfalls aus der NPD / Heimat nahm Edda Schmidt teil.

Auch Christina Baum nahm an der Demo teil. Der Großteil des Reutlinger AfD-KV war auf der Landesdelegiertenkonferenz in Heilbronn.

Die Demo wurde konstant von einem Auto mit Lautsprechern begleitet mit dem Kennzeichen RT-IG 46, das am 26.04. in Reutlingen auch schon die Demo begleitete.

Bildquellen: https://flic.kr/s/aHBqjCgPKm

Du hast Leute erkannt oder etwas beobachtet?

Melde dich unter rechteinfosreutlingen@onionmail.org