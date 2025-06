Übersicht zu Nazigruppen in Baden-Württemberg

Die Fotos stammen hauptsächlich von der „Gemeinsam für Deutschland“-Demo am 22. März 2025 in Stuttgart. Sofern nicht anders geschrieben beziehen sich auch darauf die Infos im Artikel. Als Ergänzung haben wir noch Bilder vom vergangenen CSD in Albstadt am 6. September 2024, sowie von der 3. Weg-Demo in Berlin-Hellersdorf am 29. März 2025 beigefügt.

DST

3: Auf Instagram @ franky786_ aus Kornwestheim, hat am 8. März 2025 versucht die Frauenkampfdemo in Stuttgart zu stören

8: Auf Instagram @ lena_18_str aus Ludwigsburg (vermutlich Neckarweihingen)

24: Elias, auf Instagram @ 03_latc

25: Auf Instagram @ prvtrip

28: Auf Instagram @ techno_girl_2003_

36: Dino Carpinone aus Pforzheim

37: Auf Instagram @ xflo_638x aus Ludwigsburg

2/17: https://www.regio-tv.de/mediathek/video/extremer-samstag-in-stuttgart-rechter-aufmarsch-trifft-auf-massive-gegenproteste-2/gibt ab 0:20 bzw. 2:53 ein Interview

Dritter Weg/NRJ

5: Kam mit drittem Weg in den Stadtgarten, reiste mit MEX16 Richtung Ulm via Göppingen, Geislingen usw. ab

6: Blaue Jacke, Kam mit drittem Weg in den Stadtgarten, reiste mit MEX16 Richtung Ulm via Göppingen, Geislingen usw. ab

NPD/Heimat/JN

6: Sebastian Thalheimer

7: reiste mit MEX16 Richtung Ulm via Göppingen, Geislingen usw. ab

9: Marina Djonovic

Unitas

12: Auf Instagram @ robin_fdv

11: Auf Instagram @ lweyyyl (vermutlich Jahrgang 2006)

4: War bei der Mannheimer Anfahrt

19: David Elias Gajek aus Winterlingen, Zollernjugend Aktiv

Sonstige

Hier haben wir Leute gesammelt, die wir nicht ganz zuordnen können, aber die vermutlich zum Umfeld einer der oben genannten Gruppen gehören.