3 Podcasts der Sendung „Wie viele sind hinter Gittern, die wir draußen brauchen“ – Ausgabe Mai 2025

Gespräch mit Andreas; 18:05 Min.

„Ich befinde mich ab Montag, dem 14. April 2025 im Hungerstreik wegen permanenter Schikanen und katastrophaler Zustände in der Teilanstalt 2. Gestern haben Bullen von draußen meine komplette Zelle zerstört und anscheinend einige Kontaktdaten in meiner Zelle fotografiert… Sollte mir irgend etwas passieren oder man verlegt mich in einer Nacht- und Nebelaktion, wirst du sofort informiert. Denn leider muss ich jetzt mit Repressalien rechnen…“

Andreas Krebs

Seidelstr. 39

13507 Berlin

Anmerkungen und Nachtrag: Andreas ist ein Knastrebell und war schon 26 Jahre in deutschen und italienischen Knästen eingesperrt. Er setzt sich nicht für Gefangene in Tegel ein, sondern auch z.B. für Daniela Klette. Am 16.05.2025 konnte Andreas seinen Hungerstreik erfolgreich beenden.

https://rote-hilfe.de/meldungen/erfolgreicher-hungerstreik-des-gefangene...

Zum Prozess gegen Daniela Klette

Gespräch mit Ariane von der Gruppe „Solidarität mit Daniela“; 16:12 Min.

Bekanntlich wurde Daniela am 26. Februar 2024 in Berlin verhaftet und am 25. März begann im Staatsschutzsaal des Oberlandesgerichts (OLG) in Celle ihr Prozess. Ab Ende Mai soll dann der Prozess in einer ehemaligen Reithalle in Verden-Eitze, Weitzmühlener Straße, fortgesetzt werden.

Daniela wird vorgeworfen, zwischen 1999 und 2016 – nach der Auflösung der RAF 1998 – an 13 Geldbeschaffungsaktionen in Nordwestdeutschland, zusammen mit den noch gesuchten vermeintlichen Ex-RAF-Mitglieder Volker und Burkhard, beteiligt gewesen zu sein. Ein weiterer Prozess wird dann vermutlich vor dem OLG Frankfurt stattfinden, u.a. wegen der Aktionen der RAF auf den damals im Bau befindlichen Knast in Weiterstadt 1993 und auf die US-Botschaft in Bonn 1991.

Weitere Termine: 6., 7., 13. und 15.Mai jeweils um 10 Uhr vor dem OLG Celle.

Während dieser Prozesstage werden auch wieder Kundgebungen stattfinden.

Im Mai werden zwei Veranstaltungen stattfinden:

Am 21. Mai in Frankfurt, 19 Uhr im ExZess.

Am 25. Mai in Königs-Wusterhausen (bei Berlin)

Daniela Klette

An der Propstei 10

49377 Vechta

Weitere Infos: political-prisoners.net

Antifaschist Zaid vorerst aus Haft entlassen

Gespräch mit einer Genossin aus Solidaritätszusammenhängen; 13:45 Min.

Der Antifaschist Zaid aus dem „Budapest-129-Verfahren ist durch eine Haftverschonung vorerst freigelassen worden. Angehörige und Unterstützer:innen sind erleichtert. Der seit Januar inhaftierte Antifaschist Zaid wurde am 02.05.2025 um 13:40 Uhr aus der Haft in der JVA Ossendorf entlassen. Das Kammergericht Berlin verfügte eine sogenannte Haftverschonung. Ob eine Auslieferung nach Ungarn trotzdem erfolgt oder die Bundesanwaltschaft Anklage gegen Zaid erhebt, ist jedoch weiterhin offen.

Dass Zaid nun jedoch unter Meldepflicht nach Nürnberg zurückkehren kann, ist dennoch ein Erfolg. Ein Sprecher des Solikreises „Freiheit für Zaid“ erklärte: „Zaid ist vorerst auf freiem Fuß und kann zu Familie, Freunden und Freundinnen zurückkehren. Das erleichtert uns alle. Doch der Kampf gegen seine Auslieferung und der Kampf für die Freiheit aller Antifaschist:innen wird weitergehen müssen.“

Die Sendung wird wiederholt am Donnerstag, den 8.5. von 11-12 Uhr, Dienstag, den 13.5. von 19-20 Uhr, Donnerstag, den 15.5. von 11-12 Uhr und von 22-23 Uhr. Sowie Dienstag, den 20. und 27.5. von 19-20 Uhr.

Eine neue Sendung wird es am Dienstag, den 3. Juni 2025 von 19–20 Uhr geben. Zu empfangen nur per Livestream über: www.radioflora.de

https://political-prisoners.net/3-podcasts-der-sendung-wie-viele-sind-hi...