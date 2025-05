(marburg) nazi-burschen geoutet

Vorsicht Nazi-Bursche!

Name: Jonathan Götzel

Telefonnummer: 01577 3608900

Der aus Kirchhain stammende Götzel studiert Politikwissenschaften an der Philipps-Universität Marburg.

Er ist Mitglied der Marburger Burschenschaft Germania. Vom 23.05.2024 bis 25.05.2024 nahm er am Burschentag in Eisenach teil, ebenso war er am 15.06.2024 teil der Wanderung der Jungen Alternativen Hessen.

Name: Lukas Lang

Geburtsdatum: 29.07.2002

Telefonnummer: 015223415380

Er studiert Jura an der Philipps-Universität Marburg.

Lukas Lang ist im Sommersemester 2023 der Marburger Burschenschaft Germania beigetreten. Im Wintersemester 2023/2024 war er Schriftwart der Marburger Burschenschaft Germania. Am 15.06.2024 nahm er an der Wanderung der Jungen Alternativen Hessen teil. Lang besuchte bis zur 13. Klasse (2022) die Freie Gemeinschaftliche Schule Maria Montessori in Freiberg. Zu seiner Schulzeit fiel er schon mit sexistischen und rassistischen Aussagen auf.

Name: Tilman Pott

Geburtsdatum:30.06.2003

Der aus „Homberg Ohm“ stammende Pott hat seinen Schulabschluss an der Kaufmännischen Schule Marburg gemacht. Nun studiert er Politikwissenschaften an der Philipps Universität Marburg.

2023 / 2024 nahm er am Burschentag in Eisenach teil. Am 15.06.2024 nahm er an der Wanderung der Jungen Alternativen Hessen teil. Seinen Fuxenvortrag hielt Pott über Freikorps und deren Einsatz im Baltikum.

Die Marburger Burschenschaft Germania (Lutherstraße 3, 35037 Marburg) ist ein Lebensbund und muss als rechter Formungs- und Schulungsort verstanden werden, deren Stärke darin liegt, junge rechte Männer im eigenen Sinne auszubilden und deren Charakter zu formen. Durch die ritualisierte und brauchtumsbezogene Sozialisation in der Burschenschaft werden die einzelnen Mitglieder in puncto Männlichkeit, Unterordnung und Härte zugerichtet, während gleichzeitig eine inhaltliche Ausbildung stattfindet. Ihr Haus wird als neonazistischer Veranstaltungsort genutzt: Eingeladen werden Holocaust Leugner, wie Gerard Menuhin, im Jahr 2007 oder auch der schwedische Neonazi, Kampfsportler und Incel-Aktivis Marcus Follin, im Jahr 2022. In der Nacht vom 13. auf den 14. Juni 2020 griffen Mitglieder der Marbuger Burschenschaft Germania die Schwarzburgbund-Verbindung Frankonia Marburg an. Es vielen Worte wie: „Judensau“ und „Dich sollte man vergasen“. Später in der Nacht wurde das Haus der Frankonia Marburg verwüstet. Die Täter führten einen Rammbock, Totschläger, Messer und Pfefferspray mit sich. Die Mitglieder der Marburger Burschenschaft Germania finanzieren extrem rechte Strukturen, bilden Nachwuchs aus verbreiten ihre menschenverachtende Ideologie und greifen regel- mäßig Menschen die nicht in ihr Weltbild passen an. Das und nichts anderes ist ihre „Tradition“!

Am 15.06.2024 nahmen die aktiven Mitglieder der Marburger Burschenschaft Germania geschlossen an der Wanderung der Jungen Alternativen Hessen teil.

GERMANE SEIN HEISST NAZI SEIN!

NAZI SEIN HEISST HIER PROBLEME KRIEGEN!