Folter:JVA Aachen &Vertuschung d. Die JVA Rheinbach

Ich war seit Anfang 2023 im Antifaschischtischen Kampf in der JVA Aachen, merkte recht schnell was für Menschenhasser dort arbeiten kam ein Gefangener auf einen dieser Schließer zu ,,Do you speak English?" gabs von der Chefwärterin Hannah Wallraven prompt: "ne,Niemand. Gar keiner spricht hier deutsch Sie sind hier in Deutschland hier wird deutsch gesprochen.,, meinen Kontakt zur Roten Hilfe oG Kassel zum Genossen Peter wurde blockiert einige Briefe in denen ich über die misstände berichtete weggeschmissen ich ging öfters in Protestaktionen flutete die Zelle, zerstörte die zellenrufanlage im besonders gesicherten Haftraum etc. Am 23.7.24 gegen 8:00 kam dann eine Horde Völlig aufgebrachter Schließer (Simon stachowitz,Gerrit Beisicht,Jochen Samberg,Manuel Creutz sowie Schneider,Maus) mit einer BFE-Garnitur (Helm,Sturmhaube,Schild) rissen die Tür auf drückten mich zunächst mit den Schild gegen die Wand rissen mich zu Boden fesselten mich an Hand und Fuß dann schlugen und traten die auf mich ein Gerrit Beisicht rammte mir sein gepanzertes Knie gegen den Kopf der Knast Arzt diagnostizierte in der Gesundheitsamts eine 5 cm lange kopfplatzwunde,im Wärterbericht tauchte diese Verletzung garnicht auf,ich wurde nachdem ich gefesselt auf den Boden liegte und mich nicht mehr wehren konnte hievten die mich auf einen Rollstuhl und brachten mich in den besonders gesicherten Haftraum dort wurde mein Kopf so tief in die Matratze gedrückt sodass ich keine Luft mehr bekam,was ich lautstark sagte,als ich mich aufbäumte schmissen die sich erneut auf mich und prügelten auf mich ein, dann wurde ich 3 Tage später aus dem Bunker entlassen und bekam etliche Sicherungsmaßnahmen die Schließer zeigten mich Knast intern an, ich hätte Widerstand geleistet und gegen das Schild getreten deswegen sei der Einsatz unter Schutz Ausstattung gerechtfertigt gewesen hies es später dann wurde ich in den jetzigen Knast in Rheinbach verlegt wenn ich mit Genossen über den Vorfall schreibe verschwindet die Post.

Lasst uns gemeinsam die Repressionen und Folter der Knastwärter beenden hilft den Gefangenen in Aachen und überall Augsburg-Gabelungen war kein Einzelfal seid für Genossinnen da!

Es ist ziemlich schwer über die Missstände zu schreiben die Knastwärter in Rheinbach ibs die Schließer der repressions-Abteilung (,,Sicherheit und Ordnung") Herr Wagner Frau t.Klein Unterbrinden interviewanfragen der Taz&Neues Deutschland und werden auch hier meine Post weg,zum kotzen. Die einen Foltern die anderen vertuschen,Arbeitsteilung.