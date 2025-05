[TÜ] IT-Kriegskonzern ATOS mit Farbe angegriffen

In der Nacht vom 29. auf den 30. April haben wir die so genannte „science + computing ag“, einen Standort des Rüstungskonzerns Atos, im Hagellocher Weg im Tübinger Westen angegriffen.

Rote Farbe und der Schriftzug „Fuck Wars“ machen deutlich, womit hier, am Rande des kleinen Städtchens seit 2016 Geld verdient wird.

Atos produziert als einer der Marktführer militärische Cloud-Infrastruktur. Kunden sind u.a. die deutsche Bundeswehr und die Marine. Zudem forschen sie zum Einsatz von Drohnenschwärmen. Diese Drohnen, gesteuert von KI, sollen Daten sammeln und diese Daten sollen mit Hilfe von Algorithmen ein digitales Lagebild erzeugen, auf dem zum Beispiel die Bewegungen aller Militärfahrzeuge und Soldaten in Echtzeit dargestellt werden. Die Drohnen sollen mit Kampffahrzeugen, wie zum Beispiel Panzern, vernetzt werden.

Seit 2012 modernisiert Atos die IT-Infrastrukturen der Bundeswehr, um die Kommunikationssysteme von allen Teilstreitkräften an NATO-Netze harmonisch anzubinden. Sie hat auch konzeptionell in die Planung der militärischen IT-Struktur eingegriffen. Damit ist Atos der wichtigste Private-Cloud-Dienstleister für die Bundeswehr, deren Rechenzentren das Unternehmen verwaltet. Atos bietet ähnliche grundlegende IT-Dienstleistungen auch für die französische Armee an.

In Zeiten, in denen auf unseren Rücken hunderte Milliarden locker gemacht werden, um nach außen und nach innen aufzurüsten, die Jugend auf Kriegskurs eingestimmt werden soll und in den bürgerlichen Medien nur noch Kriegspropaganda zu lesen ist, müssen wir aktiv werden! Hoch die internationale Solidarität!

Krieg beginnt dort, wo mit ihm Profit gemacht wird. Der Hauptfeind steht im eigenen Land. Für eine Welt in Frieden und Freiheit überall! Für den Sozialismus.