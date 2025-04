Heraus zu den Blitz-Demos am 1. Mai in Wuppertal

Heraus zum Autonomen 1. Mai in Wuppertal ! Der autoritären Entwicklung entgegentreten! Autonomes Zentrum 2025 verteidigen! Rambozambo überall! Aktionsplan 10:00 Uhr auf zur DGB Demo! Gemeinsam gegen die sozialen Angriffe! Enteignen wir die Enteigner! Alles für alle! Alle zusammen gegen den Faschismus! AZ bleibt an der Gathe! 14 Uhr Autonomes Straßenfest auf dem Schusterplatz 15:30 Uhr Autonomes Radrennen Startpunkt Otto-Böhne Platz 17:00 Uhr „Straße frei für den 1. Mai!“ Start des autonomen Sternmarsches zum AZ –

Aktualisierter Plan: 17:00 Uhr „Straße frei für den 1. Mai!“ Start des autonomen Sternmarsches zum AZ – Wir starten mit „Blitzdemos von 22 verschiedenen Orten. Wir schlagen 22 Startpunkte vor, die wir nach Widerstandskämpfer*innen benennen. Die Fotos dieser Antifaschist*innen werden uns den richtigen Weg weisen. (Gut organisierte Kleingruppen können sich natürlich weitere Startpunkte überlegen...) 1. Maria Runkel (SPD) Karlsplatz 2. Oswald Laufer (SPD) Wilhelmstraße / Ecke Hochstraße 3. Elisabeth Kraehkamp (KPD) Reitbahnstraße /Ecke Hochstraße 4. Hannie Schaft (Verzet) Rolandstraße /Ecke Hochstraße 5. Paula Sauer (KPD) Franzenstraße / Ecke Hochstraße 6. Otto Böhne (KPD) Marienstraße/ Ecke Hochstraße 7. Hans Schmitz (FAUD) Wülfrather Straße / Ecke Hochstraße 8. Truus Oversteegen (Verzet) Küferstra0e /Ecke Hochstraße 9. Freddie Oversteegen (Verzet) Malerstraße / Ecke Hochstraße 10. Else Wupperfeld (KPD) Wiesenstraße / Ecke Hochstraße 11. Auguste Kirschey (USPD / KPD) Grünewalder Berg 37 12. Hermann und Friedrich Sänger (KPD) Fussballplatz am Bunker Schusterplatz

Rund um den Platz der Republik



Wir erinnern an die Antifaschist*innen, die von den Stalinisten ermordet wurden!



Niemand ist vergessen!



13. Otto Dattan (KPD) Kieler Straße / Ecke Platz der Republik



14. Hugo Eberlein (KPD) Paradestraße / Ecke Platz der Republik



15. Leopold Flieg (KPD) Kosakenweg



16. Heinz Neumann (KPD) Preßburger Treppe



17. Hermann Remmele (KPD) Holsteiner Treppe



18. Hermann Schubert (KPD) vor der Huppertzberg-Fabrik



19. Fritz Schulte (KPD) Auf dem Engelnberg



20. Heinrich Süßkind (KPD) vorm Spunk



21. Hans Kippenberger (KPD) vor der Thomas-Kirche



22. Max Hölz (KPD) Denkmal für die März-Revolution Paradestraße Hinzu kommen zwei Treffpunkt für die Automobilsten und Radfahrer*innen unter Euch. 23. Treffpunkt für den Blitz-Fahrradkorso ist die Marienstraße / Ecke Charlottenstrasse 24. Treffpunkt für den Blitz-Autokorso ist die Shell-Tankstelle an der Briller Straße. Die Spielleitung bittet darum, auf Nationalfahnen und fiese Organisationsfahnen zu verzichten Ab ca. 19:00 Uhr gibt es im AZ eine Siegerehrung mit wertvollen Sachpreisen und die Auflösung des Antifa-Quizes. Wir sind gespannt! Ein Lachen wird es sein, das euch beerdigt! Straße frei für den 1. Mai AZ bleibt an der Gathe!