3 Podcasts der Sendung „Wie viele sind hinter Gittern, die wir draußen brauchen“ – Ausgabe April 2025

In der Ausgabe 454 ist der Schwerpunkt „Repression gegen Palästina-Solidarität“ und in der Ausgabe 455 anlässlich des 18. März „Linke Politik verteidigen! 5 Finger sind eine Faust“. Das GI ist zu beziehen über linke Buchläden: https://www.gefangenen.info/bazugsquellen/ oder über das Kontaktformular https://www.gefangenen.info/kontakt/

Zu den „Brunnentyp“-Gefängnissen in Der Türkei

Interview mit Şükriye Akar; 21:41 Min.

Im Jahr 2023 erfuhren wir durch Hungerstreiks und Todesfasten-Widerstand revolutionärer Gefangener, dass diese sogenannten modernen und sauberen Gefängnisse neuen Typs in Wirklichkeit Zellen mit extrem harten Isolationsbedingungen sind.

Die Gefangenen werden 23 Stunden am Tag in 6-Quadratmeter-Zellen eingesperrt und haben nur eine Stunde Zeit im Freien, in der sie immer noch allein sind.

Der Zweck dieser Gefängnisse besteht darin, Menschen still, langsam und unblutig zum Tode zu verurteilen – sie lebendig zu begraben. Das Leben dort ist ein Tod auf Raten.

Derzeit befinden sich 10 Gefangene in einem unbefristeten Hungerstreik und fordern die Schließung dieser Gefängnisse und ihre Rückverlegung in Einrichtungen, in denen ihre Freunde inhaftiert sind.

Fikret Akar. einer der hungerstreikenden Gefangenen teilte mit, dass er unter diesen Bedingungen auch kein Wasser mehr trinken würde, so dass der Tod innerhalb weniger Tage unvermeidlich wäre.

Fikret Akar

Karatepe Y.G.

Hapishane A13

Tekirdağ/ Corlu

Türkei

Zum Prozess gegen Daniela Klette

Gespräch mit Ariane von der Gruppe „Solidarität mit Daniela“; 16:10 Min.

Bekanntlich wurde Daniela am 26. Februar 2024 in Berlin verhaftet und am 25. März begann im Staatsschutzsaal des Oberlandesgerichts (OLG) in Celle ihr Prozess. Um 9 Uhr fing vor dem OLG am Schlossplatz eine Kundgebung für Daniela an. (Fotos der Kundgebung: https://asb.nadir.org/fotoarchiv/neu/20250325/album/index.html)

Am ersten Tag forderten die Anwält:innen die Einstellung des gesamten Verfahrens und Aufhebung des Haftbefehls gegen Daniela. Auch gab Daniela eine Prozesserklärung ab:

Nächste Prozesstermine: 29.04.2025 um 10.00 Uhr; 06.05.2025 um 10.00 Uhr; 07., 13., 15., und 28. Mai 2025 um 09.00 Uhr

Der Prozess ist mindestens auf 1 Jahr angesetzt. Änderungen sind möglich.

Daniela Klette

An der Propstei 10

49377 Vechta

Weitere Infos: political-prisoners.net

