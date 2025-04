[B] Take Back The Night 2025

Sei es in Deutschland, im imperialistischen Herzen, wo der Staat, und andere rechte & faschistische Stimmen, die Ängste von FLINTA* instrumentalisiert, um rassistische (insbesondere anti-muslimisch rassistische) Narrative zu verbreiten und menschenfeindliche, sogenannte „Asylspolitik“ zu rechtfertigen.

Der deutsche Antisemitismus wird negiert und für rassistische Hetze instrumentalisiert, um Polizeigewalt zu rechtfertigen. Während in Palästina ein Genozid stattfindet, erfahren propalästinensische Demonstrationen in Deutschland, wie zum Beispiel die der alliance of internationalist feminists am 8. März diesen Jahres, massive (sexualisierte) Gewalt und Repressionen. Jetzt droht Menschen, die sich solidarisch mit Palästina positionieren, die Abschiebung. Abschiebung aufgrund von politischer Meinungsäußerung - ein weiterer Charakterzug eines faschistischen Staates.

Gleichzeitig brüstet sich Deutschland mit einer angeblich feministischen Außenpolitik. Tatsächlich beteiligt sich der Staat aber mit Waffenlieferungen, Ausbeutung und Unterdrückung an der Aufrechterhaltung von patriarchalen, imperialistischen & kolonialistischen Zuständen, um Profite zu machen.

Innerhalb des Staates gibt es, im Namen der angeblichen Sicherheit, unerlässliche Versuche Sexarbeit weiter zu kriminalisieren. Gesetzliche Grundlagen, die die Ausübung des Berufes erschweren, schränken die Selbstbestimmung von FLINTA* massiv ein.

Gleichzeitig wird über die tausenden von Feminiziden und Fälle häuslicher Gewalt geschwiegen. Allein in Deutschland gab es im Jahr 2025 schon 24 Feminizide und die Zahlen steigen - weltweit! 2024 wurde die Olympiateilnehmerin Rebecca Cheptegei vor den Augen ihrer Kinder von ihrem Ex-Partner ermordet. Im Iran hat die Ermordung von Jina Mahsa Amini wegen "zu lockerem Tragen“ des Kopftuches 2022 zu Aufständen geführt, die bis heute anhalten. Unter dem Genozid und Proxy-Krieg im Sudan, leiden auch insbesondere FLINTA* und queere Menschen. In den USA schafft Trump mit der Erlassung von transfeindlichen Verordnungen inakzeptable Zustände. Wir stehen in Solidarität mit allen, die durch patriarchale Zustände unterdrückt und ermordet werden und kämpfen für das Ende der Hetero-Cis-Endo-Normativität!

Patriarchat, Transfeindlichkeit und Rassismus töten. Entsprechend haben TERFS & SWERFS & antideutsche Positionen auf dieser Demo keinen Platz.

Wir bleiben unversöhnlich mit den unterdrückerischen Zuständen weltweit!

Kommt mit uns auf die Straße!

Seid laut und zeigt Eure Wut gegenüber dem System!

Der Kampf wird nicht enden bis die Befreiung aller erreicht ist!

Mittwoch, 30.04.2025, Mariannenplatz (Feuerwehrbrunnen)

20:00 Uhr Kundgebung

21:00 Uhr Demonstration

[eng]

We call for the queer-feminist demonstration „Take Back The Night“ in the night of April 30th. TBTN 2025 stands in solidarity with all opressed people around the world and all forms of resistance.

Around the world, females, lesbians, inter, non-binary, trans* and agender (flinta*) are fighting for their freedom. From Sudan, Iran, Palestine and Congo to Kurdistan and beyond. Struggles must be seen in their interconnectedness and thought of intersectionally. Because the interwovenness of capitalism, colonialism and patriarchy creates the conditions to oppress, domesticate and murder flinta* worldwide. We stand in solidarity with all oppressed people, everywhere!

Be it in Germany, the imperialist heart, where the state and other right-wing and fascist voices instrumentalize the fear of flinta* in order to spread racist (especially anti-muslim racist) narratives and justify inhumane so-called 'asylum politics'.

The German antisemitism is neglected and instrumentalized for racist incitement, to justify police brutality. While there is a genocide happening in Palestine, pro-palestinian demonstrations in Germany as, for example, the one from the Alliance of internationalist feminists on March 8th this year, face massive (sexualized) violence and repression. Now, people who position themselfs in solidarity with Palestine, are threatened with deportation. Deportation because of expression of political opinions – another character trait of a fascist state.

In the meantime, Germany boasts with an alleged feminist foreign policy. Acutally, by delivering weapons, the state is participating in remaining patriarchal, imperialist and colonialist conditions to make profits.

Within the state, in the name of alleged security, there are attempts to further criminalize sex work. Legal grounds to harden practicing the profession are restricting the self-determination of flinta* massively.

At the same time, there is silence about the thousands of feminicides and cases of domestic violence. In Germany alone there were already 30 feminicides in the year of 2025 and the numbers are rising – worldwide! 2024, the olympia participant Rebecca Cheptegei was murdered by her ex-partner in front of her children. In Iran, after the murder of Jina Mahsa Amini because of „wearing her headscarf too loosely“ in 2022, protests erupted that are ongoing until today. Escpecially flinta* and queer people suffer from the genocide and proxy-war in Sudan. In the USA, Trump is creating inacceptable conditions by issuing trans hostile regulations. We stand in solidarity with everyone who is oppressed and murdered by patriarchal conditions and fight for the end of the hetero-cis-endo-normativity!

Partiarchy, trans hostility and racism kill. Accordingly, terfs, swerfs and antideutsche positions have no place in our demonstration.

We remain irreconcilable with opressive conditions worldwide!

Let’s take back the streets together!

Be loud and show your anger towards the system!

None of us is free, until all of us are free!

Wednesday, 30.04.2025, Mariannenplatz (Feuerwehrbrunnen)

20:00 Uhr Rally

21:00 Uhr Demonstration