angriff auf bullenwache in der neustadt

in der nacht vom 14.04 auf den 15.04 deckten wir die bullenwache in der neustadt mit reichlich farbe ein. dieser angriff ist eine antwort auf die zunehmend repressive polititk der polizei und behörden, so entschieden sich die bullen zum beispiel die demonstration zum tag der politischen gefangenen unmöglich zu machen. unter dem vorwand der vermummung stoppten sie die demo auf und verhinderten das weitergehen, bis sich die demo selbstbestimmt auflöste. dananch griffen die cops weiter ehemalige teilnehmerInnen an und nahmen mehre genossInnen fest. dieses vorgehen werden wir als revolutionäre bewegung nicht tolerieren.

in jeder progressiven bewegung der geschichte zeigte die polizei eindeutig auf wessen seite sie steht. auf der seite der herrschenden. in der gewalt, welche sie produziert, spiegelt sich die gewalt des kapitalistischen systems wieder. es sind die bullen, die abschiebungen, zwangsräumungen und demonstrationsverbote durchsetzen. sie verteidigen sozialkürzungen, militarismus und den staatsapparat. auf dem weg zum sozialismus wird die polizei uns noch oft im weg stehen, doch wir wissen wie wir sie bekämpfen.

ihr werdet uns nie die initiative abringen. antifa bleibt militant