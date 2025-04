Farbe auf Tesla Superchargern

Im Rahmen der europaweiten Aktionswochen #TeslaTakedown hat eine Gruppe in der Nacht vom 9. auf den 10. April mehrere Tesla Supercharger Ladesäulen in Weiterstadt und Pfungstadt mit blauer Farbe überschüttet und Kabel beschädigt. Tesla Takedown Darmstadt prangert mit der blauen Farbe die Unterstützung der AfD und weiterer rechtsextremer Organisationen durch Teslas CEO an. Die Sprecherin Tina K. fasst zusammen: "Elon Musk kauft sich zunehmend in Demokratie-gefährdender Weise in die Politik ein. Nicht nur in den USA, auch nach Europa streckt er seine Finger aus, indem er rechten Standpunkten in seinen Sozialen Medien Reichweite gibt. Viele Menschen, die sich vor längerem mit dem Ziel einer weniger klimaschädlichen Mobilität einen Tesla gekauft haben, wenden sich bereits enttäuscht von dem Unternehmen ab. Unter einem Faschisten wie Musk kann Tesla nicht zu einer klimagerechteren Welt beitragen, sondern ist einer von vielen Bausteinen im Machtgebilde der extremen Rechten. Wir greifen Teslas Infrastruktur an, um dem etwas entgegenzusetzen. Wo die Politik nicht entschieden genug für die Demokratie einsteht, schreiten wir als Zivilgesellschaft ein. Wir ziehen die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf Musks Machenschaften und setzen ein Zeichen gegen undemokratische politische Einflussnahme von Superreichen und gegen den Rechtsruck."