Wer sind Tim und Aaron Franz?

Tim und Aaron Franz leben in den Peterswiesen 13 in Althütte, Rems Murr Kreis. Tim macht eine Ausbildung zum Zimmermann, Aaron ist Schüler. Der Vater ist auch ein Nazi und unterstützt die Umtriebe seiner Kinder, z.B. brachte er sie zum bundesweiten IB-Treffen in Bernsdorf am 1.6.2024.

Nach seinem Outing begann Tim Franz offen für die IB aufzutreten, insbesondere nach dem Prozess zu einer Aktion am Inselbad in Untertürkheim. R21 sprang dort auf die rassistische und verlogene Freibad-Panikmache auf, die von allen großen Medien gefahren wurde. Tim (zur Tatzeit 20 Jahre alt) war an der Aktion beteiligt und stand später vor Gericht. Aaron (zur Tatzeit minderjährig) war mit einer Drohne in der Nähe um die Aktion zu filmen, was anscheinend nicht funktionierte. Anschließend kommentierten die drei Verurteilten den Prozess in einem Video.

Tim Franz tritt auf Instagram als tim_schwaben_r21 auf. Dort hat er kürzlich viel Wirbel verursacht, als er sich filmte wie er Plakate zum Gedenken an die Reichspogromnacht herunter riss. Neben Michael Seybold scheint er einer der zentralen Charaktere bei R21 zu sein. So fand am 15.3 eine Wanderung von R21 in Welzheim, nahe des Wohnorts der Franz-Brüder, statt.

Es bleibt abzuwarten, wie es mit der Organisation weitergeht. Mit den zuletzt abgehaltenen Wahlen können neue Möglichkeiten für junge Nazis entstehen, z.B. in der AfD oder im Kulturbetrieb. Gleichzeitig könnten IB und AfD auch weiter zusammenwachsen, sodass eine parallele Aktivität noch weniger als aktuell ausgeschlossen ist. In jedem Fall ist es wichtig Tim und Aaron Franz weiterhin im Auge zu behalten und sie ggf. in die Schranken zu weisen.