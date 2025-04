[KA] Kein Nazi-Aufmarsch am 26.04. in Karlsruhe!

Am 26.04. stehen die nächsten bundesweiten Demonstrationen aus dem rechten Rand des Querdenker-Spektrums an. In Baden-Württemberg finden diese in Karlsruhe und Reutlingen statt. Wie am 22.03. in Stuttgart schon zu sehen war, werden vor allem junge Neonazi-Gruppen diese Gelegenheit nutzen, um öffentlich aufzutreten und ihre Hetze zu verbreiten.

Das werden wir nicht unwidersprochen zulassen! Haltet euch den 26.04. frei.

Weitere Infos folgen!